Sökes gpu, 3080, 3090, 4070ti 4080 och liknande

Sökes gpu, 3080, 3090, 4070ti 4080 och liknande

Söker alltså lite av en bättre gpu budget runt 7k ska helst finnas i Norrbotten bor ca 3mil från Luleå, annars är frakt i orginalkartong att föredra. Har även ett 3060ti om någon är mer sugen på att nedgradera + pengar

Har även en komplett dator med delar köpa nytt för ca 3 år sen mer info om någon är intresserad

Har ett RTX 3080 Suprim X 10GB
Köpt 2021-07-23 på Inet.

13490:- gav jag då.

Chassi: Corsair 4000D Airflow Moderkort: ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI
CPU: i5 13600K @ 5Ghz CPU kylare: Noctua NH-D15 Minne: Corsair Vengeance 32GB DDR5 6000Mhz CL36
GPU: MSI Suprim X RTX 3080 Nätagg: Corsair AX 860i OS disk: Samsung EVO 850 512GB SSD Lagringsdisk: WD 1TB & WD Green 2TB Tangentbord: Corsair Strafe RGB MX Silent Hörlurar: SteelSeries Arctis 7 2019 Skärm: Svive Pyx 34C801 Musmatta: SteelSeries Qck+ Mus: Corsair Sabre RGB

Skrivet av Drasteroid:

Har ett RTX 3080 Suprim X 10GB
Köpt 2021-07-23 på Inet.

13490:- gav jag då.

Vad vill du ha för det och vart finns du? Är du intresserad av byte mot 3060ti?

Skrivet av simonlindroth:

Vad vill du ha för det och vart finns du? Är du intresserad av byte mot 3060ti?

Inget byte neråt.
Säg vad du är beredd att ge.

Msi 6900xt gaming trio x 5000kr

Du har PM

Den digitala högborgen: [Fractal Design Meshify C] ≈ [Corsair RM850x] ≈ [GeForce RTX 3080] ≈ [AMD Ryzen 7 7800X3D ≈ [Noctua NH-U14S] ≈ [G.Skill Flare X5 32GB@6GHz/CL30] ≈ [MSI MAG B650 TOMAHAWK] ≈ [Kingston Fury Renegade 2 TB] ≈

Hej, jag har ett ASUS GeForce RTX 3080 10GB ROG STRIX GAMING OC V2.

Kan sälja kortet för 4000kr.

Har originalkartong också.

