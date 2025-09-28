SweClockers drop!
Äldre Corsair AX850 och morderna komponenter

Äldre Corsair AX850 och morderna komponenter

Hej!

Överväger att uppgradera min dator då min gamla trotjänare börjar gå på knäna ibland (Intel i3570k), jag har idag ett 15 år gammalt Corsair AX850 nätaggregat https://www.inet.se/produkt/6909558/corsair-ax-850w-80-gold-m... .
Är det något som har hänt i utvecklingen av nätaggregat de senaste 15 åren eller skulle det fungera att driva en AM5 setup?
Finns det helt enkelt någon fördel utöver verkningsgrad att byta ut det?
Nätaggregatet fungerar i övrigt normalt.

Tack!

Nej. Jag kör ett ~10 år gammalt EVGA SuperNOVA G2 med moderna komponenter. Kolla så att du får med ev. nödvändig strömadapter om du köper ett nytt RTX-kort.

Det här ämnet återkommer då och då, folk som ska snåla genom att återvinna likdelar från sin gamla dator.

Är det värt risken att potentiellt förstöra alla komponenter i den nya datorn när din gamla nätdel en dag ger upp? 15 år är extremt gammalt när vi pratar om elektronikkomponenter, och ett flertal är sannolikt redan förbi sin designade livslängd t.ex. kondensatorer, vilket förutom risken för haveri även riskerar att orsaka instabilitet i datorn p.g.a. att de inte filtrerar spänningen som de ska längre.

Med tanke på att en ny 850W-nätdel kostar under 1500 kr idag så skulle jag inte återvunnit skräpet, men du gör du som vill naturligtvis. Det kan ju gå, ett tag till.

Det här ämnet återkommer då och då, folk som ska snåla genom att återvinna likdelar från sin gamla dator.

Är det värt risken att potentiellt förstöra alla komponenter i den nya datorn när din gamla nätdel en dag ger upp?
Handlar inte om snålhet, handlar om miljötänk

Sen är det riktigt osannolikt att ett Corsair AX nätagg skulle dö av ålder på ett sånt sätt så att det tar med sig andra komponenter in i döden.

Handlar inte om snålhet, handlar om miljötänk

Sen är det riktigt osannolikt att ett Corsair AX nätagg skulle dö av ålder på ett sånt sätt så att det tar med sig andra komponenter in i döden.

Vad är det som gör just Corsair AX speciellt när det kommer till åldring av komponenter? Om fel komponent går sönder så kan det som tidigare nämnt ta med sig fler p.g.a. kortslutning eller liknande. 15 år är väldigt länge även för ett kvalitetsnätagg, är det värt risken istället för att lägga ~1500 på ett nytt som säkert håller lika länge?

Handlar inte om snålhet, handlar om miljötänk

Sen är det riktigt osannolikt att ett Corsair AX nätagg skulle dö av ålder på ett sånt sätt så att det tar med sig andra komponenter in i döden.

Jag vet inte hur gammal du är, men jag har sett ett flertal datorer förvandlas till rökmaskiner genom åren just p.g.a. av att nätdelen pajar och temporärt ger överspänning/strömrusning till komponenter. Det sista som gick sönder för mig personligen var en Compaq-server nätdelen small på, där klarade sig bara CPU:n och en DAT-bandstation, och den var bara drygt fem år gammal.

Det är som sagt ingenting speciellt med ett sådant Corsair-agg, har själv haft den "gamla goda" AX-serien och sett hur tveksam kvalitet de hade på vissa komponenter, men gissar att du lever på någon gammal forum-lore i frågan.

Det här ämnet återkommer då och då, folk som ska snåla genom att återvinna likdelar från sin gamla dator.

Är det värt risken att potentiellt förstöra alla komponenter i den nya datorn när din gamla nätdel en dag ger upp? 15 år är extremt gammalt när vi pratar om elektronikkomponenter, och ett flertal är sannolikt redan förbi sin designade livslängd t.ex. kondensatorer, vilket förutom risken för haveri även riskerar att orsaka instabilitet i datorn p.g.a. att de inte filtrerar spänningen som de ska längre.

Med tanke på att en ny 850W-nätdel kostar under 1500 kr idag så skulle jag inte återvunnit skräpet, men du gör du som vill naturligtvis. Det kan ju gå, ett tag till.

Inte riktigt det jag frågade, undrade mer om det tex inte följer atx standarden som den ser ut idag eller något liknande har förändrats.

Inte riktigt det jag frågade, undrade mer om det tex inte följer atx standarden som den ser ut idag eller något liknande har förändrats.

Nej, jag fattar framförallt att det inte var svaret du ville ha.

Tyckte det var värt att skriva eftersom oroväckande många tror att en nätdel håller för evigt bara p.g.a. av att den var upphypad vid inköpstillfället. Lite extra personlig kuriosa blir det när det är en nätdel ur serien som fick mig att bojkotta Corsair-komponenter i mina egna byggen ända fram till i december 2024. 🙃

Det gäller hur som helst alla nätdelar, det går inte köpa sig fri från åldrande.

