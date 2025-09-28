Rensning - GHOST S1-bygge, EK-vattenkylning, gammal dator, Sonos m.m

Tjena,

Tyvärr så får inte teknologin man har här hemma samma uppmärksamhet som tidigare i livet så känner nu att det är dags att rensa undan så man gör mer plats i lägenheten då detta bara står och tar upp plats just nu.

Loque Ghost S1-bygge:

- AMD Ryzen 5 3600

- 16GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200

- Gigabyte B550I Aorus Pro AX

- Kingston A2000 500GB M.2 NVMe

- Fractal Ion SFX-L 500W Gold

- NVIDIA GeForce RTX2060

- Noctua NH-L12 Ghost S1 edition

Tror ovan är all väsentlig information som behövs, skulle det saknas något är det bara att hojta till så försöker jag komplettera med mer information.

Startbud: 3500:-

Äldre grund för dator

Fractal-chassi med Corsair CX500M-nätagg, Intel Core i5-2500k, 8GB Corsair RAM och ASUS P8P67 Pro. Ska såvitt jag vet fungera.

Startbud: 100:-

EK Vattenkylningsdelar

Ja, en vattenkyld dator man byggt ihop skulle ju vara projektet när man blev singel för 5 år sen men det kom aldrig längre än att jag köpte ihop delar och sen dess har de bara legat. Ska såvitt jag vet fungera men har ingen bra koll på dessa saker så listar bara det jag ser, se bild för mer info:

- CPU-block

- GPU-block för GTX980

- Vattenpump EK-DCP 4.0 PWM

- Resorvoar (det heter så va?)

- Radiator

- Mjuk plast-slang

- 8 kopplingar(?)

Startbud: 250:-

Sonos Play 5

Den "fungerar" men volymen är ungefär 50% jämfört med andra jag har av samma modell. Ljudet är klart osv enligt mig men volymen är kraftigt påverkad, eventuellt lite mindre bas. Kanske perfekt till ett rum där man inte ska kunna väcka grannarna?

Startbud: 100:-

Deltaco Gaming-tangentbord

DK440B men Windows-tangenten verkar inte fungera, allt annat fungerar utan problem.

Startbud: 0:-, kan fås med om man köper något annat.

Sony Xperia Z3 Tablet Compact

Rootad och kör någon AOSP-ROM, fungerar med decent batteri enligt mig men skärmen har en vag rosa tint man kan se i vissa lägen men inget jag stört mig på vid vanlig användning. Skyddsport för laddningskabel sitter kvar.

Startbud: 200:-

Kan komma att fylla på med mer grejer allt eftersom jag går igenom men startar såhär. Sakerna finns att hämta i Solna nära Solna station, kan tänka mig skicka surfplattan men i övrigt är det hämtning som gäller.

Läs hela annonsen här