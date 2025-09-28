MSI GTX 1070 8GB, Fractal Design HDD Tray Kit Type B Svart, DDR4 ECC RAM

Kujo
Lite som blivit över efter man byggt om.
MSI GTX 1070 8GB
Andra ägaren, fungerart bra så länge jag haft det.
700kr
6 stycken Type-B HDD vaggor för Fractal Design Define 7 + buren och den vertikala mojängen man kan fästa med. Skruv och anti-vibration gummi följer med.
300kr
2 Stycken DDR4 ECC Minnen
Samsung K0GN000123201C724B 16GB
Samsung K0YI00013120D5AC9E 8GB
150kr för båda.
MSI GTX 1070 8GB <- SÅLD
