668 Kbit/s – nytt hastighetsrekord med uppringt internet

1
Melding Plague

Youtube-kanalen The Serial Port kombinerar 12 gamla 56k-modem i ett nytt experiment.

Medlem

Med Windows XP också! <3

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

Medlem

Imponerande! Men telefonräkningen med en sån lösning på 90-talet hade blivit astronomisk!

Medlem
Skrivet av arowicki:

Imponerande! Men telefonräkningen med en sån lösning på 90-talet hade blivit astronomisk!

Nja, med tanke på att du kan ladda ner 12gånger så mycket på samma tid så behöver du inte vara online lika länge. På den tiden man körde uppringt så var det inte sällan en nedladdning som höll luren öppen…

Men visst, det hade ju kanske inte stoppat från att man surfat vidare 😎

En del av mina bildlänkar hostas på egen maskin, är bildlänkarna trasiga, ha tålamod.

Medlem

jäkla samanträffande kollade klart videon för typ 20 min sen...

börjar misstänka att ni sniffar på mina kakor inte första gången det händer direkt...

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Medlem

Tror vi hade ett 28,8kbit modem till typ 2004 när vi äntligen fick bredband på 256kbit via comhem. Kunde alltså gjort såhär och fått en snabbare uppkoppling än bredbandet. Redan då frågade vänner som var hemma hos oss vad fan det var som lät när vi kopplade upp haha. Var en riktigt bra uppgradering för mig när jag äntligen kunde börja spela BF 1942 online istället för mot bottar. Och att surfa på nätet var en helt ny upplevelse. Även om jag nog kikade på sånt en 12åring inte borde...

Ryzen 5 7600
Rx 9070
32Gb

Medlem

Varför inte IP över telegrafist, och som kryptering använder man Enigma-maskinen. Stackars telegrafisten – hans hand blir alldeles slutkörd om man skall streama en film. Mitt första modem klarade 1200 baud.

Någon som inte var oduglig som telegrafist som kunde skicka ca 40–50 ord/min (200–250 tecken/min) når ca 35–40 baud med morse.
Att skicka en A4 sidan på ca 2 Kb tog 8 minuter för en icke oduglig telegrafist, skall det krypteras tar det ännu längre tid.

Allmänt dataintresserad gubbe – Driver bloggen https://linux.se
Mina datorer genom livet: Sinclair ZX81, ZX Spectrum, C64, Atari 520STM,Portfolio, PC1, Amiga 500, 1200,CBM 8032 och massor av PC allt från 8088,Nec V30 till Intel Core i9. och även några Macar har avverkas ifrån SE/30 till framåt.

Medlem

Nostalgi och ångest i ett. Minns att jag köpte min surf på ett prepaid-kort (pressbyrån inne i centralen tror jag att det var). En timme in enkel väg och en timme hem och inga som helst garantier att de hade kortet hemma när just jag besökte.

The struggle was real, som de säger. Då kunde man surfa i 3-4 dagar med lite tur.

FD North TG W | 5600X | ROG Strix B550-F GAMING | Samsung nvme 1TB | 32GB 3200MHz | 2060S 8GB (Musikprodd)
MBA M1 8GB 256GB (Jobb)

Medlem

Jösses sicken inkompetens i videon - att de inte ens kollar saker som COM-portar (för de har en tendens att krocka, antingen vad gäller resursallokeringar (inte minst IRQ) eller portnumrering), DIP-switchar, eller ens har en basic förståelse för Windows XP ("doesn't that mean the CPU usage is high?" - jo, du har upptäckt aktivitetshanteraren, och förstått att mjukvaruavkodning av video kodad med ens en någorlunda modern codec äter en P4 till frukost, grattis).

Att grejer är "finicky" är inte heller särskilt märkligt när man kollar på en slarvigt gjord patchpanel med slarvigt hemmagjorda kablar. Och inget om att de öppnade och inspekterade (och bytte) kondensatorer i modemen heller, eller för den delen datorn de kör som klient... också en potentiell problemhärd.

Nu känner jag mig sådär gammal och bitter igen. 😅 Hade velat se en snyggare och mer ambitiös setup än så här, men det är lite vackert på ett tragikomiskt sätt ändå. ^^

