Forum Datorkomponenter Lagring Tråd

Snabba USB-minnen

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Snabba USB-minnen

Letar efter ett usb minne på minst 256gb som klarar usb 3.2 gen 2 hastigheter, läser sekventiell läs/skriv på minst 500mb/s och som har bra 4k random läs/skriv. Finns det några sådana?

Tack på förhand!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Dinkefing:

Letar efter ett usb minne på minst 256gb som klarar usb 3.2 gen 2 hastigheter, läser sekventiell läs/skriv på minst 500mb/s och som har bra 4k random läs/skriv. Finns det några sådana?

Tack på förhand!

Gå till inlägget

https://www.tomshardware.com/best-picks/best-flash-drives

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tack men det står inget om hastighet på någon av dem så det är ganska meningslöst tyvärr. Då flesta usb-minnen kan skilja rejält i prestanda.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Rekordmedlem

Om du söker prestanda så vore en usb ssd ett bättre val.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Om du söker prestanda så vore en usb ssd ett bättre val.

Gå till inlägget

Jag förstår vad du menar men var kan man hitta bra ssder för 500kr med bra prestanda? Just random 4k prestanda är ett måste för mig!

Behöver usb för enkel installation av operativsystem och dylikt. Ska jag köra ssd måste jag köpa separat låda för den och då blir det dyrare.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag kör en sånhär rackare
https://www.inet.se/produkt/4305707/kingston-xs1000-portable-...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Dinkefing:

Jag förstår vad du menar men var kan man hitta bra ssder för 500kr med bra prestanda? Just random 4k prestanda är ett måste för mig!

Behöver usb för enkel installation av operativsystem och dylikt. Ska jag köra ssd måste jag köpa separat låda för den och då blir det dyrare.

Gå till inlägget

Det finns gott om usb ssder idag så nån separat låda behöver man inte köpa om man inte tänkt återanvända nån intern ssd.
Däremot är det kanske inte så enkelt att hitta nått för bara 500 kr om det samtidigt ska vara bra prestanda men här är en Lrnovo som nästan klarar kraven, (kostar 600 kr)
https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/harddiskar-l...

Men du kan ju också leta vidare själv.
Men varför ät det så viktigt med prtetandan om du bara ska installera från den ?
Det finns också externa installtionsenheter man kan använa som om de vore flera separata genom att välja aktiv del på enheten, då kan man ha flera olika installationsmedia på samma fysiska enhet-

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tack! Kan du testa din i crystalbenchmark eller AS SSD benchmark? Jag vill kunna jämföra!

Skrivet av mrqaffe:

Det finns gott om usb ssder idag så nån separat låda behöver man inte köpa om man inte tänkt återanvända nån intern ssd.
Däremot är det kanske inte så enkelt att hitta nått för bara 500 kr om det samtidigt ska vara bra prestanda men här är en Lrnovo som nästan klarar kraven, (kostar 600 kr)
https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/harddiskar-l...

Men du kan ju också leta vidare själv.
Men varför ät det så viktigt med prtetandan om du bara ska installera från den ?
Det finns också externa installtionsenheter man kan använa som om de vore flera separata genom att välja aktiv del på enheten, då kan man ha flera olika installationsmedia på samma fysiska enhet-

Gå till inlägget

Tack! Finns det några benchmarktester på den? Det står att PS6 kör USB 3.2 Gen 1 men efterföljaren PS8 kör USB 3.2 Gen 2. Finns det några jämförelser mellan dem?

Att det ska gå snabbt att installera operativsystemet eller köra virtuellt operativsystem eller annat. Jag vill bara ha något snabbt.

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Dinkefing:

Tack! Kan du testa din i crystalbenchmark eller AS SSD benchmark? Jag vill kunna jämföra!

Tack! Finns det några benchmarktester på den?

Att det ska gå snabbt att installera operativsystemet eller köra virtuellt operativsystem eller annat. Jag vill bara ha något snabbt.

Gå till inlägget

Du har benchmark på den jag länkade här
https://en.overclocking.com/test-kingston-xs1000-2tb-ssd-exte...

OBS, finns numera även xs2000 som är ännu snabbare.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Drally:

Du har benchmark på den jag länkade här
https://en.overclocking.com/test-kingston-xs1000-2tb-ssd-exte...

OBS, finns numera även xs2000 som är ännu snabbare.

Gå till inlägget

Tackar! Inte den bästa 4k random prestandan men ändå prisvärt tycker jag för 2tb. Är det en m2 2280mm disk i den?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Dinkefing:

Tackar! Inte den bästa 4k random prestandan men ändå prisvärt tycker jag för 2tb. Är det en m2 2280mm disk i den?

Gå till inlägget

Nej ingen 2280 disk.
Det är Silicon Motion SM2320 kretskort med 4st fastlödda TLC NAND

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar