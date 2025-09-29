OneDrive orsakar problem efter omstart

Windows 10.

Efter omstart får jag följande felmeddelande.

G:\OneDrive\ är inte tillgänglig. Om platsen är på den här datorn, se efter att hårddisken är ansluten eller att skivan är isatt, och försök sedan igen. Om platsen finns i nätverket, se till att du är ansluten till nätverket eller till Internet och försök sedan igen. Om platsen inte går att hitta kan den flyttats eller tagits bort.`

Jag har inte ens någon G:\ drive. Är det en bokstav som OneDrive lagt beslag på?

En konsekvens är att alla ikoner har försvunnit från aktivitetsfältet. Om jag startar en app från startmenyn så syns dock ikonen. Många länkar till alla möjliga filtyper fungerar inte längre.

Har läst att möjligheten att fortsätta använda Windows 10 är knutet till koppling till något Microsoftigt, däribland Onedrive, och att en förberedelse för det fanns med i senaste Windows-uppdateringen. Kan det vara det som spökar här?

Jag använder inte Onedrive och tar gärna bort det, åtminstone tillfälligt. Vilket är i så fall bästa sättet att ta bort det?