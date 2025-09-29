Muskampen 2025: Segraren korad!
OneDrive orsakar problem efter omstart

OneDrive orsakar problem efter omstart

Windows 10.

Efter omstart får jag följande felmeddelande.

G:\OneDrive\ är inte tillgänglig. Om platsen är på den här datorn, se efter att hårddisken är ansluten eller att skivan är isatt, och försök sedan igen. Om platsen finns i nätverket, se till att du är ansluten till nätverket eller till Internet och försök sedan igen. Om platsen inte går att hitta kan den flyttats eller tagits bort.`

Jag har inte ens någon G:\ drive. Är det en bokstav som OneDrive lagt beslag på?

En konsekvens är att alla ikoner har försvunnit från aktivitetsfältet. Om jag startar en app från startmenyn så syns dock ikonen. Många länkar till alla möjliga filtyper fungerar inte längre.

Har läst att möjligheten att fortsätta använda Windows 10 är knutet till koppling till något Microsoftigt, däribland Onedrive, och att en förberedelse för det fanns med i senaste Windows-uppdateringen. Kan det vara det som spökar här?

Jag använder inte Onedrive och tar gärna bort det, åtminstone tillfälligt. Vilket är i så fall bästa sättet att ta bort det?

Den borde välja din Windows installationsdisk som standard. Men du kan avinstallera OneDrive om du inte använder det. Du avinstallerar OneDrive genom att då till Inställningar och sedan dit man går för att avinstallera ett program och sen väljer du OneDrive i listan och välj Avinstallera

Tack gör det.

Tyvärr kvarstår problemet, även efter omstart.

Försöker jag starta Utforskaren i Aktivitetshanteraren får jag samma felmeddelande.

Har nu kört sfc /scannow och startat om datorn men samma fel kvarstår.

Kanske värt att pröva en systemåterställning till ett datum innan problemet började.

Jag tror att systemåterställning kan vara ett ganska trubbigt instrument där man har begränsad kontroll över vad som finns kvar och vad som försvinner.

Du kan se vad som påverkas av systemåterställningen innan du påbörjar. Dina dokument påverkas inte alls t.ex.

Det håller jag med om så det bör ju inte gälla för många dagar. Men i och med att Utforskaren är påverkad verkar du ha spridda problem orsakat av att G: har kommit in på många ställen i systemet (registret?) på något sätt och jag tror att det är nästan omöjligt att ändra tillbaks alla sådana ställen på ett enkelt sätt om du inte vet något som du gjorde innan senaste omstarten som kan ha orsakat det. Det brukar leda till en ominstallation av Windows om inte en systemåterställning hjälper.

