Polaroidkamera

Om de är några av de moderna varianterna du är ute efter kan jag inte hjälpa.
Men om det är en vintage polaroid kamera så kan jag rekommendera någon av 600 modellerna, tex 660. De har inbyggd blixt så de passar bra inomhus. Finns på Ebay. Leta efter en annons där de uttryckligen skriver att den är film testad.
Jag hade en Polaroid Now+ Gen 2, föregångaren till den här på mitt bröllop. Den var otroligt uppskattad och det blev många härliga bilder! Väldigt dyrt med film men kändes värt det för oss. Se bara till att köpa väldigt mycket mer film än du spontant tror!
EDIT: Kanske ska lägga till att vi aldrig använde appen alls, körde den rakt ur lådn bara. Busenkelt och kul!
Frugan köpte en Fujifilm Instax Mini Evo på vinted som vi är nöjda med. Verkar som att de är rätt dyra nya så mitt tips är att hålla ögonen öppna för begagnat så du får ner priset men att den ändå funkar bra.
