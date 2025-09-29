Polaroidkamera

Om de är några av de moderna varianterna du är ute efter kan jag inte hjälpa.

Men om det är en vintage polaroid kamera så kan jag rekommendera någon av 600 modellerna, tex 660. De har inbyggd blixt så de passar bra inomhus. Finns på Ebay. Leta efter en annons där de uttryckligen skriver att den är film testad.

Bilderna är dock dyra, typ 20-30 kr per bild.