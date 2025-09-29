Muskampen 2025: Segraren korad!
Polaroidkamera

Medlem

Polaroidkamera

Hej,

Jag söker en polaroidkamera för en fest. Tanken är att folk ska kunna ta bilder med den och sen skriva ut bilderna direkt för att fästa dem i en bok. Har ni något förslag på en som ni rekommenderar?

Medlem

Om de är några av de moderna varianterna du är ute efter kan jag inte hjälpa.

Men om det är en vintage polaroid kamera så kan jag rekommendera någon av 600 modellerna, tex 660. De har inbyggd blixt så de passar bra inomhus. Finns på Ebay. Leta efter en annons där de uttryckligen skriver att den är film testad.

Bilderna är dock dyra, typ 20-30 kr per bild.

Hedersmedlem

Jag hade en Polaroid Now+ Gen 2, föregångaren till den här på mitt bröllop. Den var otroligt uppskattad och det blev många härliga bilder! Väldigt dyrt med film men kändes värt det för oss. Se bara till att köpa väldigt mycket mer film än du spontant tror!

EDIT: Kanske ska lägga till att vi aldrig använde appen alls, körde den rakt ur lådn bara. Busenkelt och kul!

Medlem

Frugan köpte en Fujifilm Instax Mini Evo på vinted som vi är nöjda med. Verkar som att de är rätt dyra nya så mitt tips är att hålla ögonen öppna för begagnat så du får ner priset men att den ändå funkar bra.

Medlem
Tack för svar! Ska nog försöka köpa någon Instax begagnat för hört andra säga att den är bra också. Sen är bilderna dyra så ska hålla koll på Vinted och Blocket.

Medlem
Du får typ 20 Instax mini-bilder för 229 eller något på Kjell och C:o, det är fullt rimligt pris för det där. Man lär inte ta mer än 20 på en kväll ändå enligt min erfarenhet!

