Nura NuraTrue Pro Svart

Tjenare,

Säljer mina Nura NuraTrue Pro i svart färg. Har varit otroligt nöjd med ljudet i dessa de gånger man använt dem. Säljer dem nu till någon som har bättre användning för dem än vad jag har.

Inköpta nya på HiFi Klubben för 3990 kr. Mycket lite använda, komplett med originalförpackning och tillbehör. Verkar som att det numera finns en nyare tillverkare som tagit över tekniken (Denon), men detta är original Nura-versionen.

Länk till produkten

Prutmån finns vid snabb affär. Köpare betalar frakt.

Läs hela annonsen här

Det är väl samma som Denon perl pro?lr
Och dom får man för 1848kr på hifiklubbenl

Ah det hade jag missat! Intressant... får ta och sänka mitt pris lite då 🤓

