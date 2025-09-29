NEC MP-M311W Projektor LAN fråga

CPU: AMD Ryzen 5 5500 | CPU COOLER: Noctua NH-D15 | MB: MSI B-550 Gaming Plus | GPU: Gigabyte GV-RX580AORUS-8GB (Radeon RX580 8G) | RAM: 16 GB TridentZ 3200MHz DDR4 | NVME: WD SN730 512gb | SSD: Samsung 860EVO 500gb | HDD (Lagring): 3tb GB | Chassi: Cooler Master Storm Trooper (Windowed) | PSU: Coolermaster V1200 | Skärmar: 3x24" ACER - G246HLBbid 60hz + 1x24" ACER - GN246HLB 144hz
Bael
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS Prime RX 9070 XT 16GB OC | AMD Ryzen R7 5700X3D | Noctua NH-D15S | Asus TUF Gaming B550-Plus | Kingston Fury 2x16GB 3600 CL 16 Renegade | Samsung 990 Pro 1TB | Corsair HX1000i | Corsair Frame 5000D | Xiaomi G34WQi | Corsair K95 Platinum | Corsair Sabre RGB PRO Wireless | Corsair HS65 |