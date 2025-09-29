Muskampen 2025: Segraren korad!
NEC MP-M311W Projektor LAN fråga

NEC MP-M311W Projektor LAN fråga

Jag har en NEC MP-M311W.
Det finns en LAN port på den.
Men vad kan jag använda den till?
Kan jag streama material direkt till projektorn eller vad är den till?

Citat:

Integrated RJ-45 and/or wireless LAN (optional) quickly connects to the LAN for control or image transmission

https://www.projectorcentral.com/NEC-NP-M311W.htm

Se sidan 48.
https://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_7243.pd...

Tack

