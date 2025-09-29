Muskampen 2025: Segraren korad!
Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Inet Tråd

Qliro drog pengar trots att den köpta varan returnerats

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Qliro drog pengar trots att den köpta varan returnerats

Kan meddela att Qliro inte alls fungerar om man gör en retur.

Valde Qliro 30 dagar som betalning. Gjorde retur efter 1 vecka. Fakturan i Qliros app justerades till 0 av inet. Man kan även anmäla i appen att man gjort retur vilket jag gjorde. Tro på fan att de drar pengarna ändå.

Asbesvärligt att nå kundtjänst med långa väntetider så klart. När jag väl gör det säger de att det är klart de drar pengarna eftersom jag godkänt det eller något åt det hållet. Det logiska vore ju ändå att de justerar vad som ska dras när fakturan i deras egna app ändras till 0 kr..
Sen ska jag skicka in 1000 olika uppgifter på epost för att de ska kunna göra en återbetalning, det går inte att sköta i appen längre.

Maken till dåligt fungerande tjänst har jag inte stött på i modern tid. Kommer radera appen och lägga qliro på min personliga svarta lista. Varning.

§ 3.1 + särskilda regler för forumdelen - MOD
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av cracko:

Kan meddela att Qliro inte alls fungerar om man gör en retur.

Valde Qliro 30 dagar som betalning. Gjorde retur efter 1 vecka. Fakturan i Qliros app justerades till 0 av inet. Man kan även anmäla i appen att man gjort retur vilket jag gjorde. Tro på fan att de drar pengarna ändå.

Asbesvärligt att nå kundtjänst med långa väntetider så klart. När jag väl gör det säger de att det är klart de drar pengarna eftersom jag godkänt det eller något åt det hållet. Det logiska vore ju ändå att de justerar vad som ska dras när fakturan i deras egna app ändras till 0 kr..
Sen ska jag skicka in 1000 olika uppgifter på epost för att de ska kunna göra en återbetalning, det går inte att sköta i appen längre.

Maken till dåligt fungerande tjänst har jag inte stött på i modern tid. Kommer radera appen och lägga qliro på min personliga svarta lista. Varning.

Gå till inlägget

Kan bara instämma att de är undermåliga vid returer...

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har aldrig haft problem Qliro men jag brukar dessutom inte heller betala fakturan före det gått 30 dagar...

Visa signatur

AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer II 420 | Corsair Vengeance 64GB 6000Mhz CL30 | Kingston Fury Renegade 2TB | Kingston KC3000 4TB | ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI | ASUS RTX 5090 TUF Gaming | Corsair HX1200i | Fractal Design Torrent Solid Black | 6x Noctua NF-A14x25 G2 PWM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av reaperishere:

Har aldrig haft problem Qliro men jag brukar dessutom inte heller betala fakturan före det gått 30 dagar...

Gå till inlägget

Pengarna drogs efter 30 dagar fast jag gjorde returen efter högst en vecka. Det stod 0 kr i appen 1-2 veckor innan de ändå drog ursprungliga summan. Rätt kasst. Känns nästan kriminellt, som att de gör så med alla och ser vem som märker..

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag kommer inte ihåg om inet hade Qliro för ett par år sen, men då returnerade jag ett par dyra hörlurar jag inte tyckte höll vad de lovade. Men då gick det bra i alla fall. Behövde inte hålla på och tramsa om ytterligare uppgifter o.dyl. Inet godkände returen och pengarna antingen betalades tillbaka eller togs bort från appe inom några dagar, dvs. precis som det ska vara.

Jag menar, Qliro har ju precis allt elektroniskt registrerat, varifrån pengarna kommit och att de ska betalas tillbaka dit alternativt tas räkningen bort så det borde ju inte vara märkligare än så när inet har godkänt returen och talat om för dem att betala tillbaka pengarna. Låter jäkligt konstigt att de ska hålla på och konstra och trixa sådär som du beskriver.

Visa signatur

CPU: 9800X3D
Moderkort: MSI Gaming Plus X670E
GPU: Powercolor RX 9070 XT Hellhound
OS: Bazzite

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av cracko:

Pengarna drogs efter 30 dagar fast jag gjorde returen efter högst en vecka. Det stod 0 kr i appen 1-2 veckor innan de ändå drog ursprungliga summan. Rätt kasst. Känns nästan kriminellt, som att de gör så med alla och ser vem som märker..

Gå till inlägget

fast, hur gjorde du, för Qliro (för mig i alla fall) drar inte bara pengar utan att jag går igenom en betalningsprocess där jag väljer när fakturan ska betalas (direkt eller förfallodag).
Är det så att du lagt fakturan för betalning i förväg när den redan låg för originalbeloppet i appen?

Visa signatur

CPU: R7 9800X3D | GPU: Asrock 7900XTX Taichi OC | MB: Asus B650E-I| RAM: 2x32 Kingston Fury @6000MHz CL30|Cooling:Noctua NH-D15 G2|PSU: Phanteks AMP GH Platinum 1000W|SSD: Kingston Fury Renegade 2TB + Corsair MP510 4TB |CASE:Streacom DA6 XL Chrome

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Appen gör inga dragningar förän du godkänt en faktura/betalning på angiven datum.
Det låter som att du godkänt en faktura med ett visst belopp i förväg. Innan du gjorde returen. Du går även in i appen för att registrera returen. Varför valde du inte att avbryta kommande betalning och sedan vänta så fakturan är 0:-?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Snusfri

Jag köpte en skärm för 10990kr hos Inet för några år sedan och använde Qliro.
Den hade döda pixlar så jag returnerade den och fick pengarna tillbaka efter ca 2v.

Visa signatur

WS: i9 13900K - 128GB RAM - 6.5TB SSD - RTX 3090 24GB - LG C2 42" - W11 Pro
LAPTOP 1: Lenovo Thinkpad E14 G5 - 16GB RAM - 512GB SSD
LAPTOP 2: Acer Swift 3 - 8GB RAM - 512GB SSD
SERVER: i5 10400F - 64GB RAM - 44TB HDD
NALLE: Pixel 9 Pro XL

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av sweisdapro:

fast, hur gjorde du, för Qliro (för mig i alla fall) drar inte bara pengar utan att jag går igenom en betalningsprocess där jag väljer när fakturan ska betalas (direkt eller förfallodag).
Är det så att du lagt fakturan för betalning i förväg när den redan låg för originalbeloppet i appen?

Gå till inlägget
Skrivet av RispojkeN:

Appen gör inga dragningar förän du godkänt en faktura/betalning på angiven datum.
Det låter som att du godkänt en faktura med ett visst belopp i förväg. Innan du gjorde returen. Du går även in i appen för att registrera returen. Varför valde du inte att avbryta kommande betalning och sedan vänta så fakturan är 0:-?

Gå till inlägget

Jag valde ett betalningsdatum från början ja. Sen när jag gjort returen gick jag in på fakturan i qliros app och valde att jag gjort en retur och då stod det något i stil med att eventuell betalning pausas. Sen när inet godkänt returen så blev fakturan korrigerad till 0. Då räknar jag med att just 0 är det som dras när betaldatumet kommer.

Och nu säger de massa bullshit om vad jag ska skicka till dem för att få återbetalning.

”kvitto på betalningen. Kvittot behöver innehålla följande; - Datumet betalningen gjordes. - Kontonumret till det konto som pengarna betalades från. - Bankgironummer betalningen gjordes till. - Beloppet som betalades. - OCR-nummer som angavs”

Vad är detta liksom, jag betalade ju med deras app. De borde ju själva veta detta. Jag har inte skrivit vilket bankgironummer eller ocr det betalades till. Så funkar ju inte deras app, man bara betalar med ett par klick.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av cracko:

Jag valde ett betalningsdatum från början ja. Sen när jag gjort returen gick jag in på fakturan i qliros app och valde att jag gjort en retur och då stod det något i stil med att eventuell betalning pausas. Sen när inet godkänt returen så blev fakturan korrigerad till 0. Då räknar jag med att just 0 är det som dras när betaldatumet kommer.

Och nu säger de massa bullshit om vad jag ska skicka till dem för att få återbetalning.

”kvitto på betalningen. Kvittot behöver innehålla följande; - Datumet betalningen gjordes. - Kontonumret till det konto som pengarna betalades från. - Bankgironummer betalningen gjordes till. - Beloppet som betalades. - OCR-nummer som angavs”

Vad är detta liksom, jag betalade ju med deras app. De borde ju själva veta detta. Jag har inte skrivit vilket bankgironummer eller ocr det betalades till. Så funkar ju inte deras app, man bara betalar med ett par klick.

Gå till inlägget

Jag hade exakt samma strul som nämnt tidigare och det tog 4 veckor för återbetalning

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

Jag hade exakt samma strul som nämnt tidigare och det tog 4 veckor för återbetalning

Gå till inlägget

De verkar ju bara duga så länge man gör en vanlig betalning och inte ha kapacitet att hjälpa kunder med problem de själva orsakat.

Ska jag vänta 4v på typ 14000 som de sitter på, nästan komiskt dåligt.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vill bara tillägga min egen erfarenhet av qliro, som jag testade en gång sen aldrig mer (var antingen på komplett eller inet, minns inte.)

Eftersom jag inte vanligtvis använder qliro utan klarna och är vad vid att klarna påminner i god tid när månadsräkningen är redo att betalar eller en annan betalning går ut om några dagar eller helt enkelt dras automatiskt... ja, så glömde jag bort det!
Ingen påminnelse från qliro via epost eller sms eller något att snart är det dags och vi saknar dina kortuppgifter eller liknande nääää dom bara väntar till dom kan smacka på en påminnelse avgift och DEN skickar dom gärna på både EPOST och SNIGELPOST (kommer inte ihåg om jag fick SMS.)
Då kändes det direkt som detta är deras strategi att tjäna pengar. så aldrig mer qliro för min del

EDIT: aah juste efter jag hade köpt varan stod det nånting om att faktura kommer. så jag hade väl tänkt ah lugnt då får jag epost när det är dags men så är det inte man måste göra ett inlogg och logga in på deras sida eller app och själv lada ner fakturan. alltså det känns lite som de förde mig bakom lyset med flit för att öka chansen att man glömmer så de kan ta mer avgifter! :end edit

Visa signatur

Xeon E5450@3.2ghz
9800GTX+

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har aldrig haft problem med vare sig Qliro eller klarna, fungerar bra o betala. Jag håller inte på o krånglar med returer dock.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Rekordmedlem

Hur kunde de "dra pengar" utan ditt godkännande ? Hade du lagt in den ursprungliga fakturan för betalning hos din bank och godkänt den och sedan glömt bort det eller hur har själva flytten av pengarna kunnat ske ?

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av cracko:

De verkar ju bara duga så länge man gör en vanlig betalning och inte ha kapacitet att hjälpa kunder med problem de själva orsakat.

Ska jag vänta 4v på typ 14000 som de sitter på, nästan komiskt dåligt.

Gå till inlägget

Ja har du otur så...

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Hur kunde de "dra pengar" utan ditt godkännande ? Hade du lagt in den ursprungliga fakturan för betalning hos din bank och godkänt den och sedan glömt bort det eller hur har själva flytten av pengarna kunnat ske ?

Gå till inlägget

Man kopplar ju qliro och klarna till banken sen betalar man i appen så det dras från ens bank, något sånt. Jag hade inte lagt in någon faktura i min bank, då hade det så klart varit mitt fel.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Dom har ju inte rånat dig, bara lånat Du har bara råkat ut för en klassiker. Inget att lipa över, bara gå vidare!

Visa signatur

r_wateralpha 0.3

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar