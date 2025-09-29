Muskampen 2025: Segraren korad!
Hur tänker ni föräldrar till gamers?

Hej!

Som kontorets nörd har jag blivit ombedd lösa en gamingdator till kollegans 10åriga son. Hans första PC. Budget 15-20k, helst så lite som möjligt, obv. Känner att jag har rätt bra koll på komponenter, prestanda och deals.

Det jag inte har någon koll på är barn. Vad gejmar de? i vilken ålder? Och hur tänker ni som föräldrar gällande en så stor utgift?

Jag tänker att det är rimligt att bygga en schysst PC med lite RGB och absolut max ett 9060XT till en 1080p monitor?
Bang for the buck så att säga, och sen nöja sig där. Han spelar tydligen trots allt bara" Roblox.. och nått mer".

En liten liten del av mig undrar dock om det finns något värde i att kräma på. Visst är det absurt att försöka "framtidssäkra" för en 10 åring? Oddsen att han börjar bry sig om raytracing i 1440p inom 5 år måste ändå vara rätt dåliga eller?

Medlem

Till yngsta köpte jag ett 4060 från Nvidia, CPUn är en Ryzen 5700X och 32GB minne på det, tuffar på hur bra som helst i Apex Legends, Fortnite, Roblox osv

Medlem
Det här är nog en bra start:

Ingen AIO så slangarna sprick, RGB javisst och ett prisvärt 9060 XT 8GB VRAM räcker för 1080p.
Lite påkostat moderkort och PSU för att ha utrymme att uppgradera CPU, GPU & SSD till snabbare dito'n.
Chassit är dock mycket en smaksak, men det är är prisvärt just nu.

Hedersmedlem

Min son har tills helt nyligen kört med en Ryzen 5 2600 och ett RTX 2060 Super. Han spelar i 1080p. I julas uppgraderade han till en Ryzen 5 5600 och ett RTX 3080. Och då var det jag som bytte ut mitt RTX 3080. Han klagade inte.

Med det sagt så tycker jag det räcker gott och väl med datorn som @Fenrisulvfan knåpat ihop ovan. Man måste inte kunna maxa alla inställningar. Och så är det ett AM5 system som kommer gå att uppgradera ett antal år framåt också.

Medlem

Jag har inga egna barn men fixat dator åt brorsans grabb och en kompis nyligen och bägge satsade jag på en x3d processor åt och sedan grafikkort beroende på speltitlar och upplösning.

Se det också som en investering som ska hålla ett par år för han kanske får upp ögonen för mer krävande titlar snart och då vill man inte "snålat" med första bygget. Brorsan grabb började också bara mest roblox och nu är det CS2 och sådana titlar som spelas.

Bygg rejält första gången och slipp massa uppgraderingar om du ändå fått en såpass bra budget att gå efter.

