Hur tänker ni föräldrar till gamers?

Hej!

Som kontorets nörd har jag blivit ombedd lösa en gamingdator till kollegans 10åriga son. Hans första PC. Budget 15-20k, helst så lite som möjligt, obv. Känner att jag har rätt bra koll på komponenter, prestanda och deals.

Det jag inte har någon koll på är barn. Vad gejmar de? i vilken ålder? Och hur tänker ni som föräldrar gällande en så stor utgift?

Jag tänker att det är rimligt att bygga en schysst PC med lite RGB och absolut max ett 9060XT till en 1080p monitor?

Bang for the buck så att säga, och sen nöja sig där. Han spelar tydligen trots allt bara" Roblox.. och nått mer".

En liten liten del av mig undrar dock om det finns något värde i att kräma på. Visst är det absurt att försöka "framtidssäkra" för en 10 åring? Oddsen att han börjar bry sig om raytracing i 1440p inom 5 år måste ändå vara rätt dåliga eller?