Muskampen 2025: Segraren korad!
Forum Ljud, bild och kommunikation Ljud Tråd

Sonos Beam 3?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Sonos Beam 3?

Beam har släpps i två versioner. Första hette Beam sedan kom Beam 2. Tror ni Sonos planerar version 3? Funderar på Beam 2 just nu men sedan lär ju man ångra sig när Sonos släpper 3:e modellen.

Visa signatur

5900X | 4060 | U14S |32 GB Vengeance | u2415

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag har 2an och är nöjd. Har du plats så köp Arc Ultra (soundbaren har man ju typ 5-10år så lätt värt skillnaden, men större som sagt). Gå inte runt och vela utan lev ut din kapitalistiska dröm och njut.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar