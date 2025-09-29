Hej,

Fint Asus RTX 2060 Super Dual 8gb. Har haft mycket glädje ifrån det här kortet men jag har uppgraderat. Jag har bytt till tystare fläktar (samma varvtal). Original fläktarna följer med.

Lådan och alla tillbehör finns i originallådan (Se bilder).

”DUAL-RTX2060S-8G-EVO”

Kan hämtas i Kalmar eller skickas med spårbar frakt,

Ha det bra,

