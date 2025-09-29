Söker uppgradering cpu, moderkort och minnen 3000-4000:

Hej!

Söker efter moderkort, cpu och minnen ett plus om någon schysst disk medföljer för os.

Kör idag med en legion go+7900 xtx via Thunderbolt.

Tänker att jag vill ha någon lite vassare cpu för att det ska vara värt att bygga något nytt, både intel och amd är intressant.

Skriv i tråden lr dra ett pm om vad ni har och begärt pris 🙂

Pris ide runt 3000-4000

//Virtual

