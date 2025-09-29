Söker uppgradering cpu, moderkort och minnen 3000-4000:

Virtual
Medlem
●
Hej!
Söker efter moderkort, cpu och minnen ett plus om någon schysst disk medföljer för os.
Kör idag med en legion go+7900 xtx via Thunderbolt.
Tänker att jag vill ha någon lite vassare cpu för att det ska vara värt att bygga något nytt, både intel och amd är intressant.
Skriv i tråden lr dra ett pm om vad ni har och begärt pris 🙂
Pris ide runt 3000-4000
//Virtual
