Muskampen 2025: Segraren korad!
Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Söker uppgradering cpu, moderkort och minnen 3000-4000:-

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Söker uppgradering cpu, moderkort och minnen 3000-4000:-

Hej!

Söker efter moderkort, cpu och minnen ett plus om någon schysst disk medföljer för os.
Kör idag med en legion go+7900 xtx via Thunderbolt.
Tänker att jag vill ha någon lite vassare cpu för att det ska vara värt att bygga något nytt, både intel och amd är intressant.
Skriv i tråden lr dra ett pm om vad ni har och begärt pris 🙂

Pris ide runt 3000-4000

//Virtual

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar