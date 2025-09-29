3 st Datorpaket

Har uppdaterat familjens datorer och tänkte sälja av det gamla.

Säljer helst som paket men om man ger ett bra bud kan jag tänka mig sälja delar.

Önskar att det i första hand hämtas (bor i Halmstad).

Jag kan säkert lösa frakt men köparen betalar frakten samt jag tar inte ansvar för Post Nords hantering.

Önskas fler foton eller närbild på någon del kan jag fixa det.

i7 7700k - Asus ROG Maximus IX CODE (Z270) - be quiet! Shadow Rock Slim 2 - 16 GB Corsair Vengeance LED DDR4 3200MHz CL16 (CMU16GX4M2C3200C16R) - Asus Turbo GTX 1080 8 Gig : 2500:-

i7 7700k - Asus ROG Strix Z270H Gaming - be quiet! Pure Rock - 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 (CMK16GX4M2B3000C15) - Asus Strix GTX 1070 Gaming 8 Gig - TP-Link - Archer TXE75E AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIe Adapter : 2250:-

i7 6700k - MSI Z170A Gaming Pro Carbon - be quiet! Pure Rock - 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 (CMK16GX4M2B3000C15) - Asus Strix GTX 1070 Gaming 8 Gig - TP-Link - Archer AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter : 2000:-

