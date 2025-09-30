Smidigt sätt att ansluta en enhet från ett hem till ett annat och få IP därifrån?

pemani
Medlem ★
●
Så kortfattat som möjligt: Finns det något smidigt sätt att från en dator/mobil i Hus B att ansluta till internetuppkopplingen i Hus A och få en IP-adress därifrån?
Jag önskar alltså att det ska se ut som att datorn/mobilen i hus B befinner sig under Hus A's tak.
Gissar på någon form av VPN-funktion i routern ev? Aldrig använt Wireguard/Tailscale, är det något att kika på? Finns det någon vettig guide? Tyckte det var svårt att hitta något lättbegripligt. Sitter just nu på en gammal Asus RT-N66U men det är en TP-Link Archer BE550 BE9300 på ingång som kan installeras inom kort.
Tacksam för all hjälp!
RT-N66U är nog lite klen för att köra en WireGuard server, men den inkommande ser ut att ha det inbyggt! TP-Link har en halvdan guide för att starta en WG server.
Tailscale är annars ett fint alternativ, men om routern inte har stöd för det, så behöver det köras på en lokal enhet i nätverket du vill komma åt.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.