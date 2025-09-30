Smidigt sätt att ansluta en enhet från ett hem till ett annat och få IP därifrån?

Så kortfattat som möjligt: Finns det något smidigt sätt att från en dator/mobil i Hus B att ansluta till internetuppkopplingen i Hus A och få en IP-adress därifrån?

Jag önskar alltså att det ska se ut som att datorn/mobilen i hus B befinner sig under Hus A's tak.

Gissar på någon form av VPN-funktion i routern ev? Aldrig använt Wireguard/Tailscale, är det något att kika på? Finns det någon vettig guide? Tyckte det var svårt att hitta något lättbegripligt. Sitter just nu på en gammal Asus RT-N66U men det är en TP-Link Archer BE550 BE9300 på ingång som kan installeras inom kort.

Tacksam för all hjälp!