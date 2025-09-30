Muskampen 2025: Segraren korad!
Möt Craft GPT – AI-chattbot byggd i Minecraft

Melding Plague

Välkända Minecraft-kreatören Sammyuri använde 439 miljoner block i bygget.

Läs hela artikeln här

Medlem

Gått långt sen man byggde ihop en miniräknare på 4-bit i spelet. Kudos till snubben detta är galet och riktigt kul att se!

Medlem

Kanske säger en del om hur mycket resurser som går att sammanställa mejlet du inte orkade läsa.

