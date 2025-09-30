Kan man avända "oanvänt" utrymme om man epanderar med en större disk än va de andra är i en raid 5?

Hejsan

Kollar på att expandera i min 4 bay Qnap NAS med en disk till. Och byta från Raid 1 till 5.

Det jag undrar är om det är "värt" att köpa en disk som är större än 8tb som mina nuvarande är på?

Kollar man i en raid calculator så ser man ju att det är alltid den minsta disken som begränsar och skulle man köpa en 14tb disk till exempel så får man en del oanvänt utrymme (tills man byter alla till 14 då eller mer (mer framtidssäkert)). Kan man använda det utrymmet som blir över? Vet dock ej till vad just nu ändå 🤔.

Kollar lite just nu på Toshiba N300 8tb och MG09 14tb. MG09 är ju en klart bättre disk på alla punkter och knapp dyrare än N300. Så det lutar mäst åt den av dessa två.

Minna nuvarande är 2st WD Gold 8tb. Det har tagit mig ungefär 4,5 år att fylla de och tror det kommer ta minst lika lång tid till innan nästa expansion är ett måste.