Threadripper 3970X system

Säljer nu en workstation dator som jag köpt via forumet den 10:e februari i år.

Tyvärr saknar jag nu sidopanelen till datorn så den kommer inte att medfölja.

Grafikkortet är ej med på bild då jag kommer demontera det från min andra dator innan denna burk säljs. Innehar endast kvitto till SSD då jag är osäker på om jag fick kvitto för det andra från säljaren. Har meddelat honom och frågat och inväntar svar.

Jag har även satt i ett NVIDIA RTX A4000 16GB. Kopierar texten från föregående annons:

Drömmer du om 32 kärnor så har du nu din chans!

Moderkort: Gigabyte TRX40 AORUS PRO WIFI

CPU: AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7GHz 128MB

CPU kylare: Fractal Design Celsius+ S36 Dynamic

Minne: Corsair 128GB (4x32GB) DDR4 3600MHz CL18 Vengeance LPX

PSU: Corsair HX1000i 1000W

Chassi: Fractal Design Define 7 XL Svart

GPU: Nvidia RTX A4000 16GB

SSD: Samsung 990 Pro NVME M.2 4TB

Föredrar affär mellan fyra ögon men kan såklart skickas mot fraktkostnad och materialkostnad (rulle bubbelplast). Budgivning från 15000kr.

