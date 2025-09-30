Asus ZenWIFI AX6 - Tänker jag rätt!?

Hej,

Jag bor i ett nytt hus där det finns framdragit ethernet uttag i flera rum som sedan är kopplade till en switch.

Jag har en Asus ZenWIFI AX6 router + node. Visst öär detta exakt samma sak?

WIFI funkar dåligt i huset och använder jag noden, även om de ser varandra så tappar den koppling ofta, eller ger låg/lägre hastighet än om den är avstängd. Testat allt man kan testa, reboot, fabriksåterställningar, firmware uppdateringar o.s.v men utan resultat.

Nu till min fråga, borde jag inte i andra sidan huset kunna ställa min nod och sedan koppla upp den till switchen och sedan på något sätt använda den som en AP eller motsvarande?

Jag kan koppla upp den till internet på detta sätt, eller upp på samma hemnätverk.

Eller annan vettig lösning?

Kanske dumma frågor ovan men jag är novis på hur detta funkar och hur man skulle kunna få det att funka bättre....

Tacksam för all hjälp!