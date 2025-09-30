Byte från Intel i7 7700K + Moderkort

Tjena, tänkte byta ut min gamla i7 7700K + Gigabyte Z270-Gaming K3 kombo till en modernare som kan hantera mitt Asus RTX 4070 12 GB OC ProArt lite bättre både för spel och rendering etc. Började kolla på Ryzen 5 7600X och Ryzen 7 7700X. För moderkortet kollade jag på ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI. Finns det några bättre alternativ och bör jag överväga begagnade komponenter?

Tack