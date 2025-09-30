Ny gaming dator

Muskampen 2025: Segraren korad!
Tjena!
Tänkt köpa en ny dator med nya komponenter. Nu är det ett tag sedan jag byggde ihop en senast så jag har inte så bra koll på vad som är nytt och vad som är bäst osv. Jag har slängt ihop några delar som jag tror kan funka men är inte säker. Datorn är tänkt att de ska klara de senaste spelen (gta 6 när det kommer) och lite tyngre kalkylationer. Behöver en del plats för mina 2.5 SSD och 3.5 HDD, har 6 st som behöver få plats. Budget är under 30k. Kom gärna med förslag eller roasta min tänkta build lol.

Köp B850-chipset istället för B650.

Det var tanken men den var slutsåld på Inet. Kan alltid kolla på en annan sida iof.
Vad är skillnaden på dem btw?

