Keychron K3 V2 bytes mot enklare skärm

Keychron K3 V2 RGB Optical Red Trådlöst Tangentbord

inköpt april 2024 på komplett kvitto finns.

anledning; superlyxigt tangentbord men jag gillade inte lågprofil tangentbord, gick tillbaka till mitt gamla.

har kvar kartong allt som följde med.

Vill byta detta mot en skärm den behöver inte vara märkvärdig men den behöver ha displayport och får gärna vara 27" men jag tar det jag får. Kommer välja ut den "bästa" ur gaming perspektiv om flera är intresserade. Stänger annonsen när jag känner för det.

Jag har bil och kan hämta vart som i Göteborgs regionen.

