Köpte moderkort ifrån elgigantens fyndhörna.

Som rubriken säger, skulle bygga en dator ikväll och öppnade upp moderkortslådan och ser följande.

Stod som beskriving "finns spår av anvädning" iofs rätt sagt men lite väl mycket anvädning tycker jag

Ser ut som någon kört en skruvmejsel genom sockeln.

Kollar elgiganten inte upp återköp ifrån kunderna.