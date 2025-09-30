Muskampen 2025: Segraren korad!
Köpte moderkort ifrån elgigantens fyndhörna.

Medlem

Köpte moderkort ifrån elgigantens fyndhörna.

Som rubriken säger, skulle bygga en dator ikväll och öppnade upp moderkortslådan och ser följande.
Stod som beskriving "finns spår av anvädning" iofs rätt sagt men lite väl mycket anvädning tycker jag

Ser ut som någon kört en skruvmejsel genom sockeln.
Kollar elgiganten inte upp återköp ifrån kunderna.

Medlem

Hmm går inte attt ladda upp en bild 😞

Medlem

Vad surt. Du får kontakta elgiganten och säga det att det är extrema spår av användning.

Vet ej hur de kollar varor som returneras.

Medlem

Inte omöjligt att det är någon helt okunnig som hanterat returen hos elgiganten, alternativt någon som hade sin sista arbetsdag.

Bara att hålla tummarna om att dom inte kräver bevis på att det va så när du fick den. Skulle dom strula så be dom visa upp bilder på produkten och försök få dom att bevisa att den inte va så innan du köpte moderkortet.

Medlem

Helt surt att öppna upp lådan och se det så här...jag trodde jag fjort ett bra köp för jagchar handlat där innan och inte haft problem innan

Medlem

"finns spår av anvädning" det där skulle jag snarare vilja klassa som obrukbart.
Hoppas det löser sig och du får ett nytt eller bra kompensation.

Medlem

Sheesh personen som lämnade tillbaka moderkortet visste säkert mycket väl vad de gjorde. Hoppas elgiganten kontaktar dem.

Medlem

I bästa fall kommer de ta tillbaka det.

Värsta fall kommer du behöva bevisa att du inte orsakat skadan och du får betala för ett annat kort.

Du får rulla tärningen och hoppas att de tror på dig att den såg ut så när du tog imot det.

Medlem

Hur ska jag bevisa att det var så när jag öppnade lådan? Utöver bilden jag tog på sockeln ? Aja får hoppas på det bästa. Skadan dolde sig under sockelskyddet (plastlocket)

Medlem
Skrivet av Köttburken:

Hur ska jag bevisa att det var så när jag öppnade lådan? Utöver bilden jag tog på sockeln ? Aja får hoppas på det bästa. Skadan dolde sig under sockelskyddet (plastlocket)

Begär bild från dem på sockeln innan leverans 👍

