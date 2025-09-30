Asus TUF Gaming VG27AQM1A höjd?

DOC.
Hej, behöver er hjälp!
Går i tankarna att köpa denna skärm: Asus TUF Gaming VG27AQM1A
Från vad jag kan se ska den ha en höjd på 533,9 mm med stativ, samtidigt ska den vara höj och sänkbar med 130 mm men jag hittar inte vad spannet är.
Är det någon som vet eller har denna skärm som kan mäta vad max/min höjden med stativ är?
Tack på förhand!
Jag har inte exakt den modellen utan en äldre variant (VG27AQ), men stativet ser väldigt likt ut.
Om de inte ändrat något kan skärmen sänkas tills den slår i skrivbordet.
Högsta vill jag minnas precis räcker för att ställa skärmen på högkant
(Men kan inte verifiera utan att hämta ner stativen från vinden, säg till om det fortfarande är relevant så kan jag ta en titt imorgon)
