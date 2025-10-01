Ett system för larm/övervakning/brand

Forum Datorer och system Smarta hem Tråd

Hej på er,
Har köpt en villa och kikar på lösningar.
Målet är att få info och video när brand/inbrott händer hemma, och få iväg grannen på ärendet.
Finns det några bra system som sköter allt detta?

Såg Google Nest finns, men bara en brandvarnarenhet kostar 1500kr, vilket känns vulgärt!

Folk verkar mkt nöjda med x-sense brandsystem, så skulle kunna köra det + larmsystem. Men trevligast vore ju ett och samma 🙂

Du kan bygga något eget mha Home Assistant och de sensorer / kameror du själv anser att du behöver. Det är lite av en inlärningskurva dock.

Annars är väl Ajax ett ganska poppis system, men jag har ingen egen erfarenhet.

