Uppgradera eller köpa helt ny?

Tjena!

Jag behöver tips, hjälp eller bara rent förslag på vad som är "smartast".

Jag har en dator som är köpt i delar sen 2020. Jag fick hjälp av en kompis-kompis att bygga ihop den.

Då jag kanske gillar att spendera fritid på datorn, så är jag inte allt för informerad eller duktig på alla komponenter eller vad som är bra. Allt jag lyckats göra eller rent sagt, vågat försöka göra, är att installera en extra SSD hårddisk.

Till saken:

Då jag är en stort fan av Battlefield serien sen första spelet, så har man alltid varit där vid release. Oavsett hur bra eller dåliga dem varit. Under betan som va märkte jag att man har lite svårigheter att få det att flyta på, men såklart, det gick att spela efter mycket ändringar.

Men man vill ju såklart att det ska vara bättre eftersom man är ju mer insatt när det är PVP spel.

I övrigt spelar man Helldivers 2 en del. Spelet är också rätt krävande vid mycket krig och rörelse på skärmen, men jag är inte lika kräsen. Spelet är ju trotts allt PVE och stör mig inte lika mycket då.

Förutom att jag vill uppgradera för spelens skull, så säger även windows samt Nvidia att dem kommer inte stödja Windows 10 mer efter i oktober med uppdateringar. Och enligt windows update själv, så säger den att min dator inte uppnår minimum kravet för att uppdatera till Windows 11.

Så då har jag två anledningar till uppgradering.

Normala fall så köper jag oftast helt ny dator var 7de år kanske. Men denna gång så behöver jag nog va lite försiktigt med ekonomin. Ialla fall så mycket som möjligt. Vilket är därför jag är här.

Jag undrar om det är värt att köpa nya delar? Går att behålla något för att hålla priset nere? Eller om det är lika bra att köpa helt nytt för att slippa uppgradera mer fram över? Allt jag själv kollat är datorer på både Inet och komplett.

Alla tips välkomnas. (om jag måste välja nått så gillar man geforce)

Budget är helst runt 15-18k men har ni tips på nått lite högre så välkomnas det.

Detta är den info jag kunde hitta på min nuvarande dator från ett gammalt kvitto:

AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 19MB

ASUS GeForce RTX 2070 8GB Turbo

ASUS PRIME B350-PLUS

Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2666Mhz CL16 Vengeance

Corsair TX850M 850W

Samsung 970 EVO 500GB

be quiet! PureWings 2 140 mm

EK-Cable Y-Splitter 3-fläktar PWM

Fractal Design Focus G Svart