Kan man ändra klickstyrkan på musen på Linux Mint så att det blir som back in the days, precis som det var på Windows 98? Har problem med inventory i Robinson spelet.

Hej. Jag har nyss spelat Robinson som alla säkert känner till. Jag kom till den biten där Robinson och Fredag ska göra en ballong. När Fredag har blåst upp ballongen, då måste man gå in på Robinson karaktären väldigt fort och välja fiskenätet och slänga över ballongen. Problemet är att fiskenätet är i mitten av inventory, så när man trycker på pilen EN GÅNG för att bläddra dit, då är klickstyrkan på musknappen för stark så den bläddrar förbi och går till sista biten i inventory istället.

När jag kollar andra Youtubers som har spelat det här, då har de samma problem. De löser det genom att klicka höger, vänster upprepade gånger hela tiden tills mitten kommer fram. Jag försökte göra det här flera gånger men det gick inte. Jag har googlat och frågat AI om hur man kan ändra klickstyrkan på musen till Windows 98? Men det fanns inga alternativ som funkade.

Jag fick det att funka en gång när jag testade och det var att typ toucha löst på toppen av musknappen, men det var bara ren tur. Men nu är frågan, är det någon här som kanske har en lösning som man kan utföra ? Jag kör Robinson med WINE och det funkar helt perfekt förutom det här problemet som inte bara jag har, utan andra spelare också. Det finns en massa alternativ på Youtube angående det här att de också har problem med inventory.

Spelet uppdateras inte längre av utvecklarna på Young Genius då det är på CD-ROM och släppt för flera år sen.