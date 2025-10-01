Forum Mjukvara Linux och övriga operativsystem Tråd

Kan man ändra klickstyrkan på musen på Linux Mint så att det blir som back in the days, precis som det var på Windows 98? Har problem med inventory i Robinson spelet.

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Kan man ändra klickstyrkan på musen på Linux Mint så att det blir som back in the days, precis som det var på Windows 98? Har problem med inventory i Robinson spelet.

Hej. Jag har nyss spelat Robinson som alla säkert känner till. Jag kom till den biten där Robinson och Fredag ska göra en ballong. När Fredag har blåst upp ballongen, då måste man gå in på Robinson karaktären väldigt fort och välja fiskenätet och slänga över ballongen. Problemet är att fiskenätet är i mitten av inventory, så när man trycker på pilen EN GÅNG för att bläddra dit, då är klickstyrkan på musknappen för stark så den bläddrar förbi och går till sista biten i inventory istället.

När jag kollar andra Youtubers som har spelat det här, då har de samma problem. De löser det genom att klicka höger, vänster upprepade gånger hela tiden tills mitten kommer fram. Jag försökte göra det här flera gånger men det gick inte. Jag har googlat och frågat AI om hur man kan ändra klickstyrkan på musen till Windows 98? Men det fanns inga alternativ som funkade.

Jag fick det att funka en gång när jag testade och det var att typ toucha löst på toppen av musknappen, men det var bara ren tur. Men nu är frågan, är det någon här som kanske har en lösning som man kan utföra ? Jag kör Robinson med WINE och det funkar helt perfekt förutom det här problemet som inte bara jag har, utan andra spelare också. Det finns en massa alternativ på Youtube angående det här att de också har problem med inventory.

Spelet uppdateras inte längre av utvecklarna på Young Genius då det är på CD-ROM och släppt för flera år sen.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Du är inte ute efter att ändra klickstyrkan, det sätts av brytarna i själva musen.

Men det låter som att spelet är för känsligt så man inte får hålla in knappen mer än ENORMT kort tid...inget att göra åt.

Visa signatur

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det låter nästan som att spelets motor har input kopplat till frame rate, vilket var väldigt vanligt på 90-talet. Ett annat exempel är Lego Island, där bilen blir omöjlig att styra vid höga frame rates eftersom styrningen då är alldeles för känslig.

Skulle du kunna begränsa spelet till att endast köra i 30 fps? Det finns lite olika sätt att göra det på, t.ex. gamescope i Linux.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av urbanist:

Det låter nästan som att spelets motor har input kopplat till frame rate, vilket var väldigt vanligt på 90-talet. Ett annat exempel är Lego Island, där bilen blir omöjlig att styra vid höga frame rates eftersom styrningen då är alldeles för känslig.

Skulle du kunna begränsa spelet till att endast köra i 30 fps? Det finns lite olika sätt att göra det på, t.ex. gamescope i Linux.

Gå till inlägget

Mycket bra tänkt!

Man kan ställa ner Hz i windows utan specialprogram som test också

EDIT: ber om ursäkt, kan inte nått om linux, men kanske hjälper min kommentar nån som kör windows

Visa signatur

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av FX9:

Mycket bra tänkt!

Man kan ställa ner Hz i windows utan specialprogram som test också

Gå till inlägget

Nja, det kan funka men kräver att spelet har en inställning för Vsync, annars kommer spelet gå i en högre frame rate än refresh rate.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av urbanist:

Nja, det kan funka men kräver att spelet har en inställning för Vsync, annars kommer spelet gå i en högre frame rate än refresh rate.

Gå till inlägget

SAnt, om det körs i helskärm. Dock ska det då gå att ändra i Nvidia/AMD programvara per programnivå.

Det kanske går även i Linux? Iaf för AMD...

Visa signatur

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ja om det går att aktivera vsync så skulle det kunna lösa sig. Vad jag minns är det ett 2D spel.

Finns också cpulimit som du kan prova med.. exempel för programmet Amcrest:
sudo cpulimit -p $(ps aux --sort -%cpu | grep Amcrest | head -1 | awk '{print $2}') --limit 75

Annars hitta pid för robinson via system monitor och sen

cpulimit -p pid --limit 75

75 är 75% dvs en kärna 75%.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Larrxi:

Ja om det går att aktivera vsync så skulle det kunna lösa sig. Vad jag minns är det ett 2D spel.

Finns också cpulimit som du kan prova med.. exempel för programmet Amcrest:
sudo cpulimit -p $(ps aux --sort -%cpu | grep Amcrest | head -1 | awk '{print $2}') --limit 75

Annars hitta pid för robinson via system monitor och sen

cpulimit -p pid --limit 75

75 är 75% dvs en kärna 75%.

Gå till inlägget

Reflekterar att mer rimligt är 2% eller nått sånt

Visa signatur

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar