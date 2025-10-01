Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Veckans fråga: Hur ofta uppdaterar du BIOS?
Mental
Hedersmedlem ★
●
lindahlj
Medlem ★
●
yoggan
Medlem ★
●
Visa signatur
"Trust Me, I'm an Engineer"
shugge
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4
RaidSoft
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD Ryzen 7 7800X3D | Noctua NH-U12A | Gigabyte B650 Aorus Elite AX | Corsair 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 Vengeance RGB | Sapphire RX 9070 XT Pure | Fractal Design Torrent Compact | Seasonic Prime GX 1300W | MSI Optix MAG274QRF-QD + HP ZR24w | WD Black SN850X 2TB | Windows 11 Home 64-Bit |
V1_Deluxe
Medlem ★
●
Visa signatur
7800x3d [co -25], TG direct die, 64 Gb Corsair DDR5 [6000 MHz, 30-36-36] Gigabyte X670E Aorus Master, Asus Rog 4090 OC [+255 core, +1650 men] Watercool Heatkiller V & Ultra finplate med LM, 2 EK-Quantum Surface X360M + 1 EK-Quantum Surface X240M med Phanteks T30, Alphacool res & D5.
TrueType
Medlem
●
Visa signatur
Do good. Be good. Repeat.
Myllerman
Medlem ★
●
ThomasLidstrom
Medlem ★
●
jnsson
Medlem ★
●
Visa signatur
Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig
korreWorre
Medlem
●
Visa signatur
Moderkort: ASUS PRIME Z690M-PLUS D4 | Proccesor: i5 12600K @ 3.6Ghz | Kylare: Cooler Master Hyper 212 EVO V2 | Ram: Corsair Vengeance LPX Black 32GB @ 3200Mhz | Chassi: Fractal Design Define Mini C | Grafikkort: ASUS GeForce RTX 4070 DUAL OC 12GB | Nätagg: Corsair TX750M 80+ GOLD | Lagring: WD Black SN850 M.2 SSD - 1TB | Skärm: MSI 27" Optix MAG274QRF-QD IPS QHD @ 165 Hz
gbgjocke
Medlem
●
Senast redigerat
Visa signatur
Msi X870E Tomahawk
9800X3D
4080 Super
42 LG OledC4
norrby89
Medlem ★
●
Visa signatur
here we go!
DasIch
Medlem ★
●
RPGWiZaRD
Medlem ★
●
Visa signatur
Intel® Core i7-13700K @ 5.7/5.6GHz | ASRock Z690 Extreme | G.Skill Trident Z 32GB @ DDR4-3400 CL14 | Samsung EVO series M.2 + Sata SSDs 2TB | Intel Arc B580 | SuperFlower Titanium 1000W | Gigabyte M32Q 32"/1440p 165Hz | Arctic Freezer II 360 AIO | Phanteks P500A D-RGB
Megacrash
Medlem ★
●
Jefe
Medlem ★
●
Visa signatur
CPU Intel GPU Nvidia
evil penguin
Medlem ★
●
Visa signatur
Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304
jehuty
Medlem ★
●
Thomas
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS
mr_sQuinty
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Define 7 | ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WIFI | AMD Ryzen 7 9800X3D | Noctua NH-D15 G2 | Kingston 2x32GB DDR5 6000MHz CL36 FURY Beast | Asus RTX 5090 ROG Astral OC | Corsair RM1000X ATX 3.1 1000W | Kingston Fury Renegade M. 2 Gen 4 1+4TB + Samsung 860 EVO 1TB + 870 EVO 4TB | Samsung Odyssey G8 G80SD | APC
Back-UPS Pro Gaming UPS 2200VA 1320W | Synology DS 411j
CCWarlock
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
yayaya I am Lorde yayaya
Rebben
Medlem ★
●
Visa signatur
R&D Elektronik & Radioingenjör
Solanum95
Medlem ★
●
k4rst3n
Medlem ★
●
Visa signatur
AP201 | B650M | 7800X3D | 32GB | RTX5070Ti
G915 | G502X | PROX | G3223Q | PG279Q
OLED55C9 | Switch 2
Freezard
Medlem
●
Dr.Mabuse
Medlem ★
●
Visa signatur
There are two kinds of people: 1. Those that can extrapolate from incomplete data.
Min tråkiga hemsida om mitt bygge och lite annat smått o gott: www.2x3m4u.net