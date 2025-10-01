Veckans fråga: Hur ofta uppdaterar du BIOS?

Så ofta jag blir varse om att en nyare BIOS version är släppt.

Det är bland det första jag kollar när jag pillar med en dator.

Har aldrig varit med om problem (tex brickning), men har aldrig förlorat strömmen under en BIOS uppdatering heller.

Jag ser på BIOS som oljan i en bilmotor, det går att köra på gammal olja, men ny olja är bättre