Veckans fråga: Hur ofta uppdaterar du BIOS?

Melding Plague

Veckans fråga: Hur ofta uppdaterar du BIOS?

När det kommer till hjärtat i modermodemet -laddar du upp fågel, fisk, eller mittemellan?

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Hedersmedlem

När jag får problem, eller behöver support för ny hårdvara. Annars får den som fungerar bara fortsätta rulla.

Medlem

Först!

Nä men väldigt sällan.

Medlem

När det behövs eller när det först köpa in

Visa signatur

"Trust Me, I'm an Engineer"

Medlem

Oftast så snart det finns en ny (ej beta) version att tillgå.

Jag försöker alltid ha all programvara uptodate och har bara råkat ut för problem en gång när jag råkade välja fel firmware fil till en router så den brickades.

Visa signatur

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4

Medlem

Uppdaterar om jag har någon sorts problem eller om jag sett att det är några större/viktigare ändringar som hänt.

Visa signatur

AMD Ryzen 7 7800X3D | Noctua NH-U12A | Gigabyte B650 Aorus Elite AX | Corsair 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 Vengeance RGB | Sapphire RX 9070 XT Pure | Fractal Design Torrent Compact | Seasonic Prime GX 1300W | MSI Optix MAG274QRF-QD + HP ZR24w | WD Black SN850X 2TB | Windows 11 Home 64-Bit |

Medlem

1- När jag bygger nytt eller byter komponenter.
2- När det kommer stöd för ny hårdvara, nya funktioner eller bättre kompatibilitet med det jag har
3- När jag får ett ryck och börjar pilla fast allt funkar finfint innan 😅

Visa signatur

7800x3d [co -25], TG direct die, 64 Gb Corsair DDR5 [6000 MHz, 30-36-36] Gigabyte X670E Aorus Master, Asus Rog 4090 OC [+255 core, +1650 men] Watercool Heatkiller V & Ultra finplate med LM, 2 EK-Quantum Surface X360M + 1 EK-Quantum Surface X240M med Phanteks T30, Alphacool res & D5.

Medlem

När det gäller server och viktiga grejer så rör jag det inte om det inte behövs. Gamingburken och annat som inte är så heligt så gör jag det vid ominstallationer eller när andan faller på.

Visa signatur

Do good. Be good. Repeat.

EVGA Geforce GTX 980 SC ACX 2.0

Medlem

Brukar kolla då och då om det finns nåt nytt, och även hänga med i nyhetsflödet och uppdatera när det finns patchar för säkerhetshål.

Permalänk
Medlem

Beror på vad som står i changeloggen.
Med min Intel 14th-gen blev det många uppdateringar..

Medlem

Så ofta jag blir varse om att en nyare BIOS version är släppt.
Det är bland det första jag kollar när jag pillar med en dator.

Har aldrig varit med om problem (tex brickning), men har aldrig förlorat strömmen under en BIOS uppdatering heller.

Jag ser på BIOS som oljan i en bilmotor, det går att köra på gammal olja, men ny olja är bättre

Medlem

Lite då o då.

Visa signatur

Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig

Medlem
Det är nog extremt ovanligt, men både jag och en kompis hade ett ASUS med Intel z170-chipset, båda våra moderkort brickades av en BIOS-uppdatering, så det är inte bara vid strömavbrott det kan gå fel.

Medlem

Endast när jag har något strul med datorn och en ev BIOS uppdatering kan lösa det

Visa signatur

Moderkort: ASUS PRIME Z690M-PLUS D4 | Proccesor: i5 12600K @ 3.6Ghz | Kylare: Cooler Master Hyper 212 EVO V2 | Ram: Corsair Vengeance LPX Black 32GB @ 3200Mhz | Chassi: Fractal Design Define Mini C | Grafikkort: ASUS GeForce RTX 4070 DUAL OC 12GB | Nätagg: Corsair TX750M 80+ GOLD | Lagring: WD Black SN850 M.2 SSD - 1TB | Skärm: MSI 27" Optix MAG274QRF-QD IPS QHD @ 165 Hz

Medlem

Alltid den senaste, fått för mig att det är bra och fixar issues även om dem ej synts till
Allt har alltid gått smärtfritt med MSI brädor. men för massa år sen med Asus blev moderkortet helt dött, trots inget strömavbrott. Samma på kollegans av samma model.. !

Visa signatur

Msi X870E Tomahawk
9800X3D
4080 Super
42 LG OledC4

Medlem

Beror på om det finns några uppdateringar, men kollar 3-5 gånger per år på min dator och kanske 1-2 gånger på sambons dator, sker alltid i samband med ominstallation av windows.

Visa signatur

here we go!

Medlem

Brukar vänta 1-2 veckor efter en ny version kommit. Kollar först att det inte uppdagats några allvarliga problem.

Medlem

Beror på changeloggen och vad man kör för system. Som 13 eller 14:e generationens Intel CPU användare lönar sig nog köra med senaste fixen. Annars lite då och då.

Visa signatur

Intel® Core i7-13700K @ 5.7/5.6GHz | ASRock Z690 Extreme | G.Skill Trident Z 32GB @ DDR4-3400 CL14 | Samsung EVO series M.2 + Sata SSDs 2TB | Intel Arc B580 | SuperFlower Titanium 1000W | Gigabyte M32Q 32"/1440p 165Hz | Arctic Freezer II 360 AIO | Phanteks P500A D-RGB

Medlem

Typ aldrig, undantaget när man blir illa tvungen.

Så som att få stöd för 9800X3D

Medlem

När tillverkaren rekommenderar att man byter av säkerhetsskäl eller
för eventuell prestanda ökning eller för bättre stabilitet.

Visa signatur

CPU Intel GPU Nvidia

Medlem
Skrivet av Nyhet:

Så, var hamnar du på skalan? Är du en BIOS-uppgraderare med nerver av stål, eller en trygg traditionalist som kör på "if it ain’t broke, don’t fix it"? Dela med dig av dina vanor i tråden!

Någonstans närmare "uppgraderare med nerver av stål".

Väntar typiskt några dagar (kanske någon vecka, typ), men det är så mycket grejer som brukar vara just trasiga att "if it ain’t broke, don’t fix it" sällan känns helt applicerbart.

Visa signatur

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Medlem

Sedan jag var ung fick jag höra att man inte ska uppdatera BIOS för det kan ge stora konsekvenser om man gör det fel.

Om det var eller fortfarande är sant vet jag inte, men det sitter i så jag har aldrig uppdaterat ett BIOS.

Hedersmedlem

Kör nog också enligt "if it ain't broke, don't fix it". Uppdaterar vid relevanta säkerhetshål, eller om jag har problem.

I regel så nollställs ju sparade profiler (iaf på de moderkort jag haft på sistone), så jag måste mata in varenda detalj igen, inkl alla varenda liten minnestiming då jag inte kör XMP/EXPO. Det är måttligt kul.

Skrivet av jehuty:

Sedan jag var ung fick jag höra att man inte ska uppdatera BIOS för det kan ge stora konsekvenser om man gör det fel.

Om det var eller fortfarande är sant vet jag inte, men det sitter i så jag har aldrig uppdaterat ett BIOS.

Sant på vissa moderkort, inte sant på många. Många har "BIOS Flashback" (Asus namn, andra tillverkare har andra namn) som gör att du kan flasha om BIOS även om det är korrupt. (Det gör även att du kan flasha med CPU som inte moderkortet har stöd för innan uppdateringen.)
Vissa andra har dubbla BIOS, om det finns kvar än utanför grafikkort, så att det inte är hela världen om ett av två blir korrupta.

Visa signatur

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Medlem

Vid nyinköp och motering av hårdvara första dagen men sedan endast om det hänt nåt speciellt d.v.s. fixa inte det som inte behöver fixas.

Visa signatur

Fractal Define 7 | ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WIFI | AMD Ryzen 7 9800X3D | Noctua NH-D15 G2 | Kingston 2x32GB DDR5 6000MHz CL36 FURY Beast | Asus RTX 5090 ROG Astral OC | Corsair RM1000X ATX 3.1 1000W | Kingston Fury Renegade M. 2 Gen 4 1+4TB + Samsung 860 EVO 1TB + 870 EVO 4TB | Samsung Odyssey G8 G80SD | APC
Back-UPS Pro Gaming UPS 2200VA 1320W | Synology DS 411j

Hedersmedlem

Vid inköp, uppgraderingar, när det gått ett tag och man funderar på om det finns någon stabilitetsfix som oftast är placebo för problemet ligger i mjukvaran etc. Eller när man läser om saker på internet, som intels 13-14-problem med vcore(?).

Visa signatur

yayaya I am Lorde yayaya

Medlem

När moderkortet är ungt, så fort som möjligt för att undvika barnsjukdomar. Se kanske en gång om året eller då det behövs.

Visa signatur

R&D Elektronik & Radioingenjör

Medlem

Vid nyinstallation, sen bara om det är problem eller vid säkerhetsskäl.

If it Ain’t broke, don’t fix it

Medlem

Vid köp och om något strular.

Visa signatur

AP201 | B650M | 7800X3D | 32GB | RTX5070Ti
G915 | G502X | PROX | G3223Q | PG279Q
OLED55C9 | Switch 2

Medlem

Vid nyköp och när det behövs, och kör aldrig betaversioner.

Medlem

Tycker det är lite oklart. Vissa uppdateringar till min bärbara verkar komma via Windows update och då har man inte riktigt koll.
Mitt hemmabygge däremot uppdateras aldrig. If it ain’t broke, don’t fix it.

Visa signatur

There are two kinds of people: 1. Those that can extrapolate from incomplete data.
Min tråkiga hemsida om mitt bygge och lite annat smått o gott: www.2x3m4u.net

