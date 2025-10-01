Köpråd - uppgradering

Hej!

Tittar runt lite och blir inte riktigt klok på vad jag bör investera i.

Funderar på att införskaffa mig lite nyare prylar. Inget enormt eller extremt avancerat.

Jag spelar primärt World of Warcraft retail lite då och då, så det är ju mest CPU-krävande saker.

I dagsläget har jag en gammal burk med ett geforce 1060-kort, en Intel-processor från samma generation (vad det nu kan ha varit för någon som var någorlunda runt 11-ish år sedan), 16Gb DDR4-RAM, en vanlig SSD, 550W-nätagg och ett soundblaster-kort jag gärna vill kunna flytta över.

Sen ett moderkort som passar till processorn, men det är ju egentligen egalt vilket.

Är framförallt ute efter ett bygge i mindre formfaktor, som mini-ATX - med wlan och bluetooth.

Är det då vettigt att inledningsvis skaffa någon form av moderkort + processor ur AMD:s serie som fortfarande stödjer DDR4?

I så fall även behålla grafikkortet och PSU:n till en början?

Då flyttas GPU + SSD + RAM + PSU över, helt enkelt.

Frågan är vad som är bra att investera i då.

Tankar och idéer?

Min budget är max 10k. Men vill helst hålla mig under det - därav att jag skulle föredra att dela upp inköpen.

Ha en go vecka!

/M