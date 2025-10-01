tfx nätagg till Dell optiplex 7010

Hej sweclockers. Jag har en Dell optiplex 7010 med ett 180 w nätagg idag som gör det väldigt svårt att göra några former av uppgraderingar. Jag har enbart sätt två stycken ftx nätagg som verkar någorlunda intressanta ( länkas nedan) baserat på så mycket watt som möjligt till pris. Dom är på 300 respektive 350w vilket är precis så lite som jag minimum känner att jag kan jobba med. Tanken är att det ska bli en Sims/ media dator för min fru. Finns det något bättre alternativ? tack

https://www.amazon.se/SilverStone-SST-TX300-TFX-serien-brons-...

https://www.proshop.se/Stroemfoersoerjning/Inter-Tech-Argus-T...