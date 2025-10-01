Hjälp, vi har köpt en lägenhet med oväntade gäster (gräsflugor)

Hejsan, om inlägget inte passar Sweclockers ber jag om ursäkt och mod får ta bort det, men ni är alltid så kloka och hjälpsamma och jag och min sambo håller på att bryta ihop totalt.

TLDR;

Jag och min sambo har köpt lägenhet, vi var på visning i juni och skrev på sista augusti, idag är tillträdesdagen och hela lägenheten är fullskaligt invaderad av gräsflugor, alla slår ifrån sig ansvaret, både BRF och mäklarfirma.

Juni 2025

Vi går på visning, tycker om lägenheten. Lite sliten osv men vi var taggade på att få renovera och sätta våran prägel på den! Så vi lägger ett bud!

Augusti

I slutet av augusti skriver vi kontrakt efter lyckad vinst i budgivning, under mötet berättar säljaren om hur hon har trivts där samt att lägenheten har ett fel, nämligen att varmluftsugnen inte fungerar men inget annat nämns. Tillträde sker 2025-10-01, vi är lyckligast i världen.

September (Två veckor innan tillträde)

Jag får ett sms av säljaren där hon skriver att hon varit förbi lägenheten och märkt att det kommit in gräsflugor i två av fönsterna, och att hon hade liknande problem förra hösten, men att föreningen då kalkat gräsmattan och problemet ska då ha lösts.

Hon lovar att åtgärda detta innan tillträde genom att städa igenom lägenheten igen innan tillträdesdagen. Kanon tänker vi.

September (Två dagar innan tillträde)

Det plingar till i min telefon, återigen ett sms från säljaren som lyder: Hej det har tyvärr kommit in nya gräsflugor, har pratat med BRF och dom ska grusa en bit på gräsmattan utanför för att åtgärda detta, men ni får nog tyvärr stå ut med flugor tills dess.

Aj då tänker vi, detta kanske inte blir superkul, men föreningen verkar veta om detta, och hur illa kan det vara?

Oktober (tillträdesdagen)

Vid mötet med mäklaren beklagar han sig för att det verkar vara en liten fluginvasion, men att det verkar vara under kontroll från BRF:en. Vi tar nycklarna och åker till vår bostad.

Vi möts av gräsflugor, från golv till tak, i varje rum. Det är svart på alla fönstren pga att dom boat in sig, och det ligger döda gräsflugor överallt på golvet.

Så nu kommer min fråga till er, ni som kan det mesta. Vad i Tors hammare gör vi? Kan vi häva köpet?

Vi har kontaktat BRF:en och dom sa att detta är ett problem ENDAST i våran bostad (av ca 130 lägenheter), samt att dom har haft en aktiv mail-konversation med tidigare ägare om detta problem, då det varit till stort besvär för denne säljare.

HUR kan hon inte ha nämnt detta innan vi skrev på? Hur ska vi kunnat ta reda på att "under hösten och våren drabbas bostaden av fullskaligt flugkrig, men annars äre lugnt"?

Vad hade ni gjort?

Allt gott!

Flughataren Flundra