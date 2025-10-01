ASUS TUF RTX 5090

Säljer ett ASUS TUF Gaming grafikkort, GeForce RTX 5090. Köpt som fyndvara på Inet 2025-06-05 för 23 994 kr

Kortet fungerar felfritt och har suttit i ett välventilerat NZXT H7 Flow chassi. Kortet har enbart använts för spelande.

Säljer då jag vill nedgradera. Byte mot 5070 TI eller 5080 + mellanskillnad, är av intresse. Skicka förslag i PM

Kopia på kvitto medföljer, samt originalkartong.

Hämtas gärna på plats.

Skickas mot förskottsbetalning.

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill eller inte alls osv.

