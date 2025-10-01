Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

ASUS TUF RTX 5090

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

ASUS TUF RTX 5090

Säljer ett ASUS TUF Gaming grafikkort, GeForce RTX 5090. Köpt som fyndvara på Inet 2025-06-05 för 23 994 kr

Kortet fungerar felfritt och har suttit i ett välventilerat NZXT H7 Flow chassi. Kortet har enbart använts för spelande.
Säljer då jag vill nedgradera. Byte mot 5070 TI eller 5080 + mellanskillnad, är av intresse. Skicka förslag i PM

Kopia på kvitto medföljer, samt originalkartong.

Hämtas gärna på plats.
Skickas mot förskottsbetalning.
Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill eller inte alls osv.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar