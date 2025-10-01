MSI 27 tum 165hz 2560x1440

Hej

Har denna skärm till försäljning;

https://www.webhallen.com/se/product/369024-MSI-Optix-27-IPS-...

Det är grabbens skärm som ska bytas. Han säger att en pixel ganska så centralt syns ibland ljust vid svart bakgrund. Jag har kollat med pixeltest nu och inte sett något, men vill vara öppen med vad han sa.

Skärmen är inköpt för ca 2 år sedan.

Finns i Mölndal. Originalkartongen finns så den kan skickas, vet ej vad frakten går på men får kolla det i så fall. Men upphämtning eller utkörning inom Gbg/Mölndal är att föredra.

Känns 1500 kr som ett ok startbud?

Annars kom med vad du anser den är värd.

Annonsen rullar på till söndag tänkte vi.

