Apple Watch Series 7 45mm GPS röd

Säljer min gamla trotjänare då jag uppgraderat mig.
Funkar utmärkt men har något dåligt batteri som räcker max en dag.
Repor i glaset men inget man tänker på när den används.
Små repor lite överallt faktiskt, den är väl använd
Baksidan har några blessyrer men inget som syns när den används.
Helt oanvänt armband i matchande rött.
Laddkabel medföljer.
Komplett original förpackning
Kan skickas, mottagaren betalar frakten.
Jag kan fixa fler bilder om seriöst intresse finns.
