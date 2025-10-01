Falsk leveranstid?

Hej,

Jag har länge varit kund hos Inet och alltid varit nöjd. Nu skulle jag för första gången beställa komponenter hos dom så att dom kunde bygga datorn åt mig. Jag skickade beställningen 24/9, jag ringde två gånger till Inet för att dubbelkolla att datorn hinner bli monterad och skickad innan 10/10, vilket dom vid två separata tillfällen lovade, det lovades att den senast skulle skickas från dom 8/10 alltså på onsdagen. När jag gjorde beställningen så stod det att deras monteringstid var 10 vardagar från beställning, so far so good.

Idag ringde jag för att dubbelkolla hur det går och får då till svar att monteringstiden nu är 12 dagar och att datorn väntas vara klar 13/10 och då alltså framme runt 16/10 då leveransen tar 2-3 dagar. Inet påstår att monteringstiden nu har blivit längre då många ordrar kommit in. Hur kan det vara ok att dom ändrar monteringstid helt plötsligt? Jag godkände och gjorde beställningen om att det var 10 vardagar samt utlovat att datorn senast skulle skickas 8/10.

Inet vägrar göra något åt detta utan står på sig att dom inte kan göra något och struntar således helt i vad som lovats. Jag hade inte köpt datorn på Inet om jag visste att datorn inte skulle skickas senast 8/10.

Känner mig sjukt besviken, frustrerad och irriterad då jag planerat in ett stort event den helgen, därav att jag dubbelkollade flera gånger om leveransen.

Finns det ens något man kan göra här?