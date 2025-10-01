Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Inet Tråd

Falsk leveranstid?

Medlem

Falsk leveranstid?

Hej,

Jag har länge varit kund hos Inet och alltid varit nöjd. Nu skulle jag för första gången beställa komponenter hos dom så att dom kunde bygga datorn åt mig. Jag skickade beställningen 24/9, jag ringde två gånger till Inet för att dubbelkolla att datorn hinner bli monterad och skickad innan 10/10, vilket dom vid två separata tillfällen lovade, det lovades att den senast skulle skickas från dom 8/10 alltså på onsdagen. När jag gjorde beställningen så stod det att deras monteringstid var 10 vardagar från beställning, so far so good.

Idag ringde jag för att dubbelkolla hur det går och får då till svar att monteringstiden nu är 12 dagar och att datorn väntas vara klar 13/10 och då alltså framme runt 16/10 då leveransen tar 2-3 dagar. Inet påstår att monteringstiden nu har blivit längre då många ordrar kommit in. Hur kan det vara ok att dom ändrar monteringstid helt plötsligt? Jag godkände och gjorde beställningen om att det var 10 vardagar samt utlovat att datorn senast skulle skickas 8/10.

Inet vägrar göra något åt detta utan står på sig att dom inte kan göra något och struntar således helt i vad som lovats. Jag hade inte köpt datorn på Inet om jag visste att datorn inte skulle skickas senast 8/10.

Känner mig sjukt besviken, frustrerad och irriterad då jag planerat in ett stort event den helgen, därav att jag dubbelkollade flera gånger om leveransen.

Finns det ens något man kan göra här?

Medlem
Jag tror inte Inet garanterar något. Den tid som stod när du la beställningen är en beräknad/uppskattad tid men ingen garanterad tid

Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig

Medlem
Så kan man absolut tänka är fallet. Men jag ringde som sagt två separata tillfällen och förklarade läget och det lovades som sagt vad jag beskrev ovan.

Medlem
Om det är viktigt att de nu säger att det kommer att ta 12 dagar istället för de 10 dagarna du tidigare lovats, så be att få köpet hävt och lös det på något annat sätt?

Jag förmodar att de inte kan trolla fram en snabbare leverans rent praktiskt, så just den biten är förmodligen hopplös.

Medlem

Köp komponenterna och bygg själv. Kan man fylla en diskmaskin så kan man bygga en dator, med alla guider och tips så är det väldigt enkelt.

Medlem
Får kolla imorgon om det är möjligt att häva köpet, tveksamt dock med dom svar jag fick idag.

Medlem

Klart du kan häva köpet, du har ju ångerrätt på distansköp, du behöver inte ange någon orsak

Medlem
Nja, för här kommer nästa sak som stör mig lite med Inet, dom hävdar att det är en specialtillverkad produkt vilket innebär att det inte är något öppet köp eller ångerrätt. En dator med standard komponenter bör dock inte räknas som en specialtillverkad produkt, har diskuterats flitigt tidigare.

Medlem
Detta verkar dock gå under undantagen från ångerrätt. Från https://www.inet.se/produkt/9990387/byggnation-och-test-av-da... står det följande "Vid beställning av tjänsten "byggnation & test av valfria komponenter" så gäller inte ångerrätten. Datorn monteras med komponenter skräddarsytt valda av dig och klassas därmed som en specialbeställning." Detta har dock diskuteras tidigare på forumet, men så länge inte någon drar detta till domstol så vet vi inte utfallet till 100%

Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig

Medlem
Man får anta att det är många ordrar/byggen som beställs. Hände mig också.
Min beställning tog 15 vardagar från beställning till att den skickats + frakttiden sen då som dock gick snabbt (1 dag).

Och som du skriver så kan man inte häva köpet när det är "specialbeställning"

DeepCool CH260 Svart | 9800X3D | ASUS TUF Gaming B850M-Plus WIFI | G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Trident | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB Ventus 3X OC | Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Seasonic Core GX V2 850W ATX 3.1 | 2x 4TB SN850X WD_BLACK | Dell Alienware AW3225QF 4K QD-OLED | Acer Predator XB271HU | Klipsch Reference R-51PM | Sennheiser HD 560S med V-MODA BoomPro Mikrofon |
Keychron K4 Pro QMK/VIA RGB Hot Swap K Pro Brown | Logitech Pro X Superlight | Platta: Ipad 9th Gen | Nätverk: Unifi Dream Router

Twitch: https://www.twitch.tv/revolt_III

Twitch: https://www.twitch.tv/revolt_III

Medlem
Fick mail i eftermiddags efter att jag pratade med kundtjänst att min dator nu är bokad för produktion, tror dock inte detta har med påstötningar att göra, utan detta var nog på gång ändå. Vet du hur lång tid det tog innan datorn var klar från att du fick första mailet om att datorn är bokad för produktion?

Medlem
Jo om de påbörjat bygget, det kan ju omöjligt vara fallet med tanke på leveranstiden. Det krävs att tjänsten fullgjorts och att varan är färdigställd.

Medlem

Inet kommer hänvisa till undantaget i lagen.

Citat:

Exempel på undantag när du inte har ångerrätt
En specialtillverkad vara som har tillverkats utifrån din beskrivning

https://www.konsumentverket.se/konsumentratt-process/angerrat...

Primär maskin: iPad Pro 12,9tum 2022 med Magic Keyboard.
Sekundär maskin: Ryzen 9 9950x3d, Radeon RX 7900 XTX, 64GB RAM, monitor: OLED42C24LA
3st NUC 9 Pro Kit - NUC9VXQNX Ubuntu server för diverse.
PSN ID:iller Xbox live:illerG Wii U:illerG Switch:iller

Medlem
Bokad för produktion: 18/9, test/packas/skickas: 29/9.

DeepCool CH260 Svart | 9800X3D | ASUS TUF Gaming B850M-Plus WIFI | G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Trident | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB Ventus 3X OC | Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Seasonic Core GX V2 850W ATX 3.1 | 2x 4TB SN850X WD_BLACK | Dell Alienware AW3225QF 4K QD-OLED | Acer Predator XB271HU | Klipsch Reference R-51PM | Sennheiser HD 560S med V-MODA BoomPro Mikrofon |
Keychron K4 Pro QMK/VIA RGB Hot Swap K Pro Brown | Logitech Pro X Superlight | Platta: Ipad 9th Gen | Nätverk: Unifi Dream Router

Twitch: https://www.twitch.tv/revolt_III

Twitch: https://www.twitch.tv/revolt_III

Medlem
Hjälp

Medlem

Monteras inom 12 vardagar

https://www.inet.se/produkt/9990387/byggnation-och-test-av-da...

| Anonym filuppladdning: ? |

Medlem

Detta bör dock såklart inte gälla ordrar som redan är lagda när tiden var 10 dagar. Annars kan dom ju bara ändra hur som helst när som helst, helt plötsligt kanske det då är 30 dagar när du gick med på 10 dagar vid beställning.

Medlem
Ska dom anställa extra personal då om dom får in sjukt många ordrar på samma dag? Så att dom hinner med alla på 10 dagar?

Medlem

Som vanligt vid specialbyggen så kan ingen tid direkt garanteras utan som vanligt en uppskattad leveranstid vill man ha något på ett visst datup får man helt enkelt vara ute i god tid.

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Medlem
Självklart, eller inte ta emot fler beställningar. Det är inte riktigt mitt problem hur dom löser det, står det "monteras inom 10 vardagar" vid beställning så är det de som gäller. Annars får man kontakta dom berörda och meddela läget, man kan inte bara ändra och tro att alla bara ska gilla läget. Som sagt, får se imorgon om jag kan häva köpet.

Medlem
Det är en rimlig tumregel...

Men om detta stämmer så skulle jag säga att det faktiskt finns ett spikat datum som behöver hållas i just det här fallet

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Medlem
Det är just det som stör mig. Just nu känns det som att dom lovade datumet för att jag skulle lägga beställningen och sen struntar dom i att hålla det, för mig är det inte acceptabelt.

Medlem

Förstår din frustration helt och hållet, men känns även som att du varit lite sent ute även med dom ursprungliga 10 dagarnas byggnation (+frakttid) i åtanke om du vill ha datorn i handen senast fredagen den 10:e?

Beställt 24e, kanske efter stängning? Så säg att dom "påbörjar" ordern den 25:e.
10 vardagar senare = Datorn färdig och skickas torsdagen den 9:e oktober (dvs. innan 10/10 som ursprungligen lovats).
Lägg till frakttid på det och chansen att du får datorn på fredagen den 10:e är osannolik men inte omöjlig.

Eller var det senast fredagen den 17:e det gällde? Isåfall borde du hinna få hem den.

CPU: i9-13900K + Cooler Master ML360L ARGB V2 || GPU: Gainward RTX 4090 Phantom GS.
MoBo: Asus Rog Strix Z790-F Gaming || RAM 32 GB Kingston Fury Beast CL40 DDR5 RGB 5600 MHz.
PSU: Corsair RMe 1000W 80+ Gold || Chassi: Phanteks Eclipse P500A D-RGB.
Lagring: Kingston Fury Renegade M.2 NVME 2TB + Samsung 860 QVO 1TB.
Skärmar: 27" 1440p 144 Hz IPS G-sync + 27" 1440p 155 Hz VA || OS: Win 11 Home.

Medlem
Jag har absolut varit sent ute, därför jag ringde och dubbelkollade två gånger. Jag lade ordern runt 14:00, och det skulle räknas från den dagen enligt kundtjänst. Alltså skulle den senast skickas 8/10, sen om frakten tar längre, absolut det köper jag, det är inte Inets fel då.

Det är fredagen 10/10.

Medlem

Det finns tid kvar och förhoppningsvis kommer det i utsatt tid men jag skulle se det som en lärdom inför framtida köp från Inet. Jag har en liknande upplevelse som du från Inet och när det är saker som ska beställas bråttom så faller Inet bort för mig.

