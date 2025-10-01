Dator för ditt och datt.

Hej,

Det var längesen jag var här. En av många nackdelar med att gå i pension är att man blir av med alla konton som man haft på jobb-datorn, bl.a. denna, det är bara att börja om. Nu börjar min hemma dator ta slut, den är 12 år gammal, så inte så konstigt, jag har visserligen uppdaterat en gång, men nu med Win 11 på gång och hårddisk som krånglar så är den rökt.

Jag vill bygga en hyfsat kraftfull för Lightroom och premiere-pro, det kan bli att jag spelar, det brukar bli en uppsving för varje ny dator. Senast var det Bioshock infinite, och gången innan Clive Barker's Undying, men som synes är jag ingen gamer. Jag har specat så gott jag kan, men totalsumman blev rätt mycket. Kan någon vänlig kolla igenom och se om jag gjort dumt, eller kan snåla in på nåt, eller ska jag bara tänka att en bra dator kostar och jag har råd!

