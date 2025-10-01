PowerColor RX 5500 XT 8GB. EasySMX X05 handkontroll, Intel i7 3610QM mobil CPU

babobafet
Hej,
Jag har lite prylar till salu här:
PowerColor RX 5500 XT 8GB
Kommer från min HTPC, köpt begagnat. Fått kylpasta bytt och blivit urdammad.
Fungerar utmärkt! Har rullat med ChimeraOS
600 + frakt
EasySMX X05 handkontroll
Köpt från Amazon i somras, blev inget använd. Testat i kanske 15 minuter så den fungerar helt klart. Kommer med Dongle och usb-c kabel.
Använder xinput, så funkar mycket smidigt.
200 + frakt
Intel i7 3610QM mobil CPU
Köpt från Aliexpress för några år sedan, har rullat svalt och fint i min ThinkPad T530.
200 + frakt
Jag säljer till vem jag vill osv. Jag använder enbart spårbar frakt, för din och min säkerhet.
Allt gott,
Anton
