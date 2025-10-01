PowerColor RX 5500 XT 8GB. EasySMX X05 handkontroll, Intel i7 3610QM mobil CPU

Hej,

Jag har lite prylar till salu här:

PowerColor RX 5500 XT 8GB

Kommer från min HTPC, köpt begagnat. Fått kylpasta bytt och blivit urdammad.

Fungerar utmärkt! Har rullat med ChimeraOS

600 + frakt

EasySMX X05 handkontroll

Köpt från Amazon i somras, blev inget använd. Testat i kanske 15 minuter så den fungerar helt klart. Kommer med Dongle och usb-c kabel.

Använder xinput, så funkar mycket smidigt.

200 + frakt

Intel i7 3610QM mobil CPU

Köpt från Aliexpress för några år sedan, har rullat svalt och fint i min ThinkPad T530.

200 + frakt

Jag säljer till vem jag vill osv. Jag använder enbart spårbar frakt, för din och min säkerhet.

Allt gott,

Anton

