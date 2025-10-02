Ta bort lukt från kontorsstol?

Hallå,

Hittade en Malmstolen 4000 i bra skick för ett riktigt bra pris second-hand och hämtade hem den igår. Det var inte förrän jag väl kommit hem och hunnit sitta i den att det sitter någon särskild lukt i den. Jag vet ärligt talat inte riktigt vilken slags lukt det är, men nu i efterhand så tror jag inte att det är för att den är nersutten utan det luktar mer som bostaden den stått i.

Har någon tips på hur man kan få bort lukten? Har testat att köra bakpulver på tyget över natten men det gjorde inte ett smack. Har tagit kontakt med deras support men deras lösning tror jag inte gör speciellt mycket. Tyget är något slags ulltyg.

Tack på förhand!