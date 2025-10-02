XFX RX 6600 XT (QICK 308 BLACK 8 GB)

Ett välskött grafikkort säljes.

Inget coil whine, det har aldrig varit överklockat och har inte haft några problem med thermal throttling.

Hade kortet ute för budgivning, men budgivare svarade inte eller hade köpt annat kort så jag gör en ny annons med fast pris.

1500 kr + eventuell frakt, först till kvarn.

Finns i Bollnäs, Gävleborg.

