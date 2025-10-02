Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Historie-quiz: Vilken teknik(pryl) kom först?

1
Melding Plague

Historie-quiz: Vilken teknik(pryl) kom först?

Testa dina nördminnen i vårt historiska quiz och utmana forummedlemmarna!

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Svårt

DAN Cases A4-SFX | AMD Ryzen 7 9800X3D | Thermalright AXP90-X47 Full Copper |
INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Twin X2 | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI | Samsung 960 EVO 1TB | Corsair SF-600

Medlem

Svårt. Många namn jag aldrig ens sett tidigare. Den här närmast fetishliknande besattheten av olika datormöss är ytterst märklig. Jag vet bara namnet på musen jag använder just nu. Har ingen aning om namnet på nån tidigare jag använt, knappt ens hur de sett ut.

Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S

Medlem

Kärna Razer?

Felöversättning?

Citera så hittar jag ditt svar.

Redaktion
Chefredaktör

Amen vafan.

Redaktion
Teknikredaktör
Skrivet av pAcKiE:

Kärna Razer?

Felöversättning

Där fick du mig allt. Eller?

Medlem
Skrivet av Rosenvik:

Där fick du mig allt. Eller?
<Uppladdad bildlänk>

Det var som fan!

Citera så hittar jag ditt svar.

Medlem
Laptop: Lenovo Legion 5 (Ryzen 5 5600H, 16GB, RTX 3060) OS: Windows 11 Pro
TV: LG C1 65" ✪ Konsol: PS5 Pro (+4TB SSD), PS3 Slim (500GB SSD), PS Vita, Xbox One X (1TB SSD)
A/V Reciever: Marantz Cinema 60 ✪ 4K UHD Blu-ray: Panasonic DP-UB820 ✪ CD-spelare: Onkyo C-7030
Högtalare: Triangle Esprit Antal EZ, Triangle Esprit Voce EZ, Triangle Borea BRA1, XTZ 10.16
Hörlurar: beyerdynamic DT 700 PRO X ✪ DAC/AMP: Fosi Audio Q4

Medlem

Tvek på första frågan om möss, Intellimouse Explorer kom också 1999, och anonserades i april. Var verkligen Boomslang tidigare, och isf lär vi väl isf prata om månader?

https://www.neowin.net/news/a-quick-look-back-at-the-reveal-o...

Medlem

Lite för ung för denna tyvärr hehe.

CPU:Intel i9 9900k RAM:16gb Corsair 3200mhz GPU: Msi RTX 2070 Armor MB: MSI z390-A PRO SSD: Adata sp900 256gb HDD: WD red 3tb(lagring), Toshiba 2tb(mer lagring) Chassi: Fractal design define R2 XL PSU: Corsair RM650 CPU Kylning: Noctua NH-D15

Redaktion
Teknikredaktör
Skrivet av jefff:

Tvek på första frågan om möss, Intellimouse Explorer kom också 1999, och anonserades i april. Var verkligen Boomslang tidigare, och isf lär vi väl isf prata om månader?

https://www.neowin.net/news/a-quick-look-back-at-the-reveal-o...

Det stämmer finfint, men just den trådlösa kom senare!

Medlem
Skrivet av Rosenvik:

Det stämmer finfint, men just den trådlösa kom senare!

Skyller på ordblindhet Du har så rätt, stod tydligen Wireless där

Medlem

Under slumpen... Personlägsta tror jag.

Min Dator: AMD 3600 | 24 GB RAM | Asus X570 Prime | Fractal Design Arc R2 | Thermalright Silver Arrow | Dell U2412M | IBM Model M

Redaktion
Teknikredaktör
Skrivet av hölmiz:

Mitt resultat: 3/11.

Under slumpen... Personlägsta tror jag.

Just nu delad femteplats, inte så pjåkigt!

Medlem

Svårt test, men kul. #boomer

Main: AMD 5900X | Gigabyte Aorus ultra X570 | MSI RTX 3080 10GB Suprim X | Corsair RM 1000x | Corsair 32 gb 3600MHz | Samsung 980 PRO 1 TB | Fractal Design Meshify S2.

Extra: 8086K @ 5.1GHz | ASUS ROG Z390F | EVGA GTX 1080FTW | Corsair RM750x | Corsair 32GB 2666MHz | Samsung M.2 960 1TB

Medlem

Älskade detta quiz!

Primär: R9 3900X | ASUS X570-F Gaming | NH-D15 | 64GB@3200MHz | RTX 3080 10GB | Seasonic 850W | Fractal Define R6 |
Gamla bettan: i5 750@3.8GHz | 8GB | HD5770 | Corsair VS 550W | FD R2 |

Medlem

Jädrar, det var svårt.
Jag är ändå i ålder för rätt många av frågorna.

Hedersmedlem

Inte lätt!
Rejält förvånad över bonusfrågan, fast det var samma år åtminstone. Hade tänkt mig 2-4 års marginal... åt andra hållet.

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Medlem

Svårt!

Medlem
Medlem

Stolt över mitt sämsta quiz resultat någonsin här på Sweclockers!🤣🤣🤣 Det var lite för många udda frågor helt enkelt vilket det låga snittet tyder på.

Nuvarande dator: CPU: Core i5 2500K @ 3.7GHz, CPU kylare: Zalman CNPS12X, GPU: Zotac GTX560Ti 2048MB, Moderkort: ASRock Z68 Extreme 3 Gen3, Minne: Corsair Vengeance LP 1600MHz (4X4GB)16GB Kit, Lagring: Samsung 840 EVO 250GB SSD, Western Digital Caviar Black 64MB Cache 1TB, Seagate Barracuda 256MB cache 2TB, Seagate Barrracuda 256MB cache 4TB Optisk läsare: DVD Brännare Sony Optiarc AD-7280S, Ljudkort: Asus Xonar DG, Chassi: HafX 942 Nvidia Edition, Nätaggregat: Corsair TX650 v1 650 Watt, OS Windows 10 Pro Svensk Version

Medlem

Ovanligt svår quiz kändes det som, åtminstone för min del.

Antec P280 | FSP Hydro Ti Pro 1000W | MSI X670E Carbon | Ryzen 7 9800X3D | Kingston Fury Beast 6000MT/s CL30 2x32GB | Nvidia RTX 4090 FE | 2x Samsung 990 Pro 4TB | Kingston KC3000 4TB | Samsung 970 Pro 1TB | 2x Samsung PM863a 3.84TB | 2x ASUS PG279Q

Medlem
Ryzen 7 5700X3D | ASUS PRIME B550-PLUS | Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3600MHz CL18 | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G | Corsair RM1000e ATX 3.1 |

Medlem

Antingen var det här svårt eller så börjar minnet svika. 4/11 är ju så att man skäms.

Medlem

Gissade på allt och fick 1 rätt...

Gammal gubbe

Medlem

Rätt nöjd ändå. Åkte dit på några grejer jag inte hört talas om fast jag växte upp under denna epok.

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Medlem
Hjälpsam
AMD Ryzen 7 5700X | Intel Arc B580 | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/8gy1xr | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 9060 XT 16GB | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/gwcxfs
HTPC | https://valid.x86.fr/gqtxws |

Medlem

6/11
Förstod inte sista frågan

Mina bullar är kända från kust till kust

1
Skriv svar