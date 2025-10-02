Historie-quiz: Vilken teknik(pryl) kom först?

Main: AMD 5900X | Gigabyte Aorus ultra X570 | MSI RTX 3080 10GB Suprim X | Corsair RM 1000x | Corsair 32 gb 3600MHz | Samsung 980 PRO 1 TB | Fractal Design Meshify S2.

Extra: 8086K @ 5.1GHz | ASUS ROG Z390F | EVGA GTX 1080FTW | Corsair RM750x | Corsair 32GB 2666MHz | Samsung M.2 960 1TB