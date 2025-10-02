Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Trodde win 11 var färdiginstallerat, vad är detta?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Trodde win 11 var färdiginstallerat, vad är detta?

Jag har haft min nybyggda dator i någon månad nu och trodde allt var färdigt med windowsinstallationen.

Men idag vid en omstart kommer följande ruta:

Jag vill inte säkerhetskopiera datorn, vill inte använda MS Drive, inte länka med telefon, har inga touch eller kamera för ansiktsigenkänn etc. Alltså jag vill inte göra något av det som Windows hävdar att jag måste konfigurera. Så jag valde "påminn om 3 dagar".

Men vad händer sedan, kan jag avböja allt skit den vill pracka på mig när jag väl "slutför konfigurationen"?

Visa signatur

AMD 7800X3D, PNY 5070Ti OC, 32 Gb Kingston DDR5 6000Mhz, ASUS Tuf gaming b650-e wifi, Corsair RM750e, Kingston Fury Renegade M. 2 NVMe 2TB, Thermalright Peerless Assassin 120

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Bill-Hertzhog:

Jag har haft min nybyggda dator i någon månad nu och trodde allt var färdigt med windowsinstallationen.

Men idag vid en omstart kommer följande ruta:

<Uppladdad bildlänk>

Jag vill inte säkerhetskopiera datorn, vill inte använda MS Drive, inte länka med telefon, har inga touch eller kamera för ansiktsigenkänn etc. Alltså jag vill inte göra något av det som Windows hävdar att jag måste konfigurera. Så jag valde "påminn om 3 dagar".

Men vad händer sedan, kan jag avböja allt skit den vill pracka på mig när jag väl "slutför konfigurationen"?

Gå till inlägget

Olika uppdatering av Windows 11 gör att sådana här dyker upp.

Du får klicka vidare och välja nej i de olika stegen om du vill få bort den, annars återkommer den igen om tre dagar som du valde.

Visa signatur

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av shugge:

Olika uppdatering av Windows 11 gör att sådana här dyker upp.

Du får klicka vidare och välja nej i de olika stegen om du vill få bort den, annars återkommer den igen om tre dagar som du valde.

Gå till inlägget

Ok, tack för svaret!

Visa signatur

AMD 7800X3D, PNY 5070Ti OC, 32 Gb Kingston DDR5 6000Mhz, ASUS Tuf gaming b650-e wifi, Corsair RM750e, Kingston Fury Renegade M. 2 NVMe 2TB, Thermalright Peerless Assassin 120

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar