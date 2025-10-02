Trodde win 11 var färdiginstallerat, vad är detta?

Jag har haft min nybyggda dator i någon månad nu och trodde allt var färdigt med windowsinstallationen.

Men idag vid en omstart kommer följande ruta:

Jag vill inte säkerhetskopiera datorn, vill inte använda MS Drive, inte länka med telefon, har inga touch eller kamera för ansiktsigenkänn etc. Alltså jag vill inte göra något av det som Windows hävdar att jag måste konfigurera. Så jag valde "påminn om 3 dagar".

Men vad händer sedan, kan jag avböja allt skit den vill pracka på mig när jag väl "slutför konfigurationen"?