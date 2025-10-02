Ska köpa min första dator på black friday!

Det beror till mångst och mycket på dig själv; är du en person som är rädd om saker eller glider din telefon ner på golvet var och varannan dag? Vet inte hur pass hållbara dagens bärbara datorer är men historiskt så har ju både gångjärn och tangentbord varit högst tveksamma efter fem år. Tog därför och sökte på ASUS TUF som brukar vara välbyggda. (MIL-STD-810H)

Räcker en mobil RTX 5050-dator för dina behov? I så fall, varför vänta på B.F. Just nu 28% REA!

https://www.inet.se/produkt/1976820/asus-tuf-f16-i5-16gb-512g...

Visserligen inte 32GB + 1TB, men det kan ju kanske åtgärdas i framtiden.

Edit: Vet inte varför jag fick för mig att det skulle vara bärbart, kanske raden om studier?