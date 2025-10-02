Ska köpa min första dator på black friday!

- Registrerad
- Jan 2016
Det beror till mångst och mycket på dig själv; är du en person som är rädd om saker eller glider din telefon ner på golvet var och varannan dag? Vet inte hur pass hållbara dagens bärbara datorer är men historiskt så har ju både gångjärn och tangentbord varit högst tveksamma efter fem år. Tog därför och sökte på ASUS TUF som brukar vara välbyggda. (MIL-STD-810H)
Räcker en mobil RTX 5050-dator för dina behov? I så fall, varför vänta på B.F. Just nu 28% REA!
https://www.inet.se/produkt/1976820/asus-tuf-f16-i5-16gb-512g...
Visserligen inte 32GB + 1TB, men det kan ju kanske åtgärdas i framtiden.
Edit: Vet inte varför jag fick för mig att det skulle vara bärbart, kanske raden om studier?
- Plats
- Skåne
- Registrerad
- Feb 2021
Tips, ifall ni har tid och ska sätta ihop delarna själva, kan man titta redan nu på deals då mycket inte kommer på Black Friday. Främst tänker jag på Inet som har deals varje torsdag i en månad (alltså idag) när de streamar, man kanske kan få tag på någon del till bra pris. Kräver dock såklart lite tid.
I alla fall länkar jag ett bygge för att kunna se vilka sorts delar man kan hålla utkik efter:
Men det är omöjligt att ge exakta tips för BF redan nu.
- Registrerad
- Sep 2025
Det beror till mångst och mycket på dig själv; är du en person som är rädd om saker eller glider din telefon ner på golvet var och varannan dag? Vet inte hur pass hållbara dagens bärbara datorer är men historiskt så har ju både gångjärn och tangentbord varit högst tveksamma efter fem år. Tog därför och sökte på ASUS TUF som brukar vara välbyggda. (MIL-STD-810H)
Räcker en mobil RTX 5050-dator för dina behov? I så fall, varför vänta på B.F. Just nu 28% REA!
https://www.inet.se/produkt/1976820/asus-tuf-f16-i5-16gb-512g...
Visserligen inte 32GB + 1TB, men det kan ju kanske åtgärdas i framtiden.
Edit: Vet inte varför jag fick för mig att det skulle vara bärbart, kanske raden om studier?
Jag ska ha en stationär men tack så mycket ändå!
- Registrerad
- Sep 2025
Tips, ifall ni har tid och ska sätta ihop delarna själva, kan man titta redan nu på deals då mycket inte kommer på Black Friday. Främst tänker jag på Inet som har deals varje torsdag i en månad (alltså idag) när de streamar, man kanske kan få tag på någon del till bra pris. Kräver dock såklart lite tid.
I alla fall länkar jag ett bygge för att kunna se vilka sorts delar man kan hålla utkik efter:
https://komponentkoll.se/bild/Rmddg.png
Men det är omöjligt att ge exakta tips för BF redan nu.
Några av dom delarna har jag faktiskt kollat på och hört bra om.
Tack så mycket för hjälpen!
- TV-guiden 2024/25 – diskussiontråden346
- Bilder på ditt senaste inköp (2025) [inga produktbilder]1,3k
- Dator för ditt och datt.5
- "Omnämnanden" ?16
- Historie-quiz: Vilken teknik(pryl) kom först?44
- Xbox Game Pass höjs rejält - kraschar uppsägningssidan48
- Dyraste datorbygget någonsin?10
- Ta bort lukt från kontorsstol?24
- Frågor om bolån? Hit me!6,5k
- Tråden om PlayStation 5 | Slim | PRO20k
- Säljes Speldator
- Säljes PC - Ryzen 5600X & GTX 1070
- Säljes PS5 med 6 spel
- Säljes Xbox series X, 31st spel.
- Köpes ITX moderkort
- Säljes XFX RX 6600 XT (QICK 308 BLACK 8 GB)
- Köpes Rackskåp med djup 1200/1000mm och bredd 600mm
- Säljes Gamingskärm 1440p 180hz IPS
- Säljes Tyst gaming dator 1080p
- Säljes 2080ti & 2080super
- Dyraste datorbygget någonsin?10
- Historie-quiz: Vilken teknik(pryl) kom först?44
- Xbox Game Pass höjs rejält - kraschar uppsägningssidan48
- Här är SweClockers lag till Battlefield 6: Slaget14
- Windows 7 växer oväntat57
- Afterburner når skarp version efter över två års tid8
- Veckans fråga: Hur ofta uppdaterar du BIOS?107
- Windows 11 25H2 ute nu76
- Openprinter är skrivaren med öppen källkod43
- Steelseries höjer ribban med Arctis Nova Elite35
Externa nyheter
Spelnyheter från FZ