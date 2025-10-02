Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Ska köpa min första dator på black friday!

1
Hej, har fått tips från en vän att komma hit för tips.
Jag har fyllt 14 år och mina föräldrar ska köpa en dator till mig på black Friday som ska hålla i minst 5 år.
Datorn ska användas mest för spel som FIFA fortnite och GTA, samt plugg. Datorn har vi tänkt ska vara från Inet.
Vi har en budget på 12 tusen men kan gå lite över den.
Specifikationer som jag vill ha är 1-2 tb lagring
Och 32 GB ram, tyst och inte överhettas så mycket.

Tack så mycket!

Det beror till mångst och mycket på dig själv; är du en person som är rädd om saker eller glider din telefon ner på golvet var och varannan dag? Vet inte hur pass hållbara dagens bärbara datorer är men historiskt så har ju både gångjärn och tangentbord varit högst tveksamma efter fem år. Tog därför och sökte på ASUS TUF som brukar vara välbyggda. (MIL-STD-810H)

Räcker en mobil RTX 5050-dator för dina behov? I så fall, varför vänta på B.F. Just nu 28% REA!
https://www.inet.se/produkt/1976820/asus-tuf-f16-i5-16gb-512g...

Visserligen inte 32GB + 1TB, men det kan ju kanske åtgärdas i framtiden.

Edit: Vet inte varför jag fick för mig att det skulle vara bärbart, kanske raden om studier?

Tips, ifall ni har tid och ska sätta ihop delarna själva, kan man titta redan nu på deals då mycket inte kommer på Black Friday. Främst tänker jag på Inet som har deals varje torsdag i en månad (alltså idag) när de streamar, man kanske kan få tag på någon del till bra pris. Kräver dock såklart lite tid.

I alla fall länkar jag ett bygge för att kunna se vilka sorts delar man kan hålla utkik efter:

Men det är omöjligt att ge exakta tips för BF redan nu.

Jag ska ha en stationär men tack så mycket ändå!

Några av dom delarna har jag faktiskt kollat på och hört bra om.
Tack så mycket för hjälpen!

