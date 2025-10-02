Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Dyraste datorbygget någonsin?

1
Melding Plague

Dyraste datorbygget någonsin?

40 000 kronor för komponenter och 114 000 för arbetskostnad.

Läs hela artikeln här

Medlem

Hahaha. Galet. Vad är det som tagit 280 timmar?

Medlem
Skrivet av SvingitGolf:

Hahaha. Galet. Vad är det som tagit 280 timmar?

Inget, det är ju en offert.

Medlem

Beroende på hur mycket mods som görs så kan det väl ta hur många veckor som helst. Enklast är väl att inte beställa om man tycker det är dyrt, för man är nog bara fel kundgrupp då.

Medlem

Bilden i artikeln ger en hint.
Arbetskraft kostar. Och är ska de göra något speciellt med chassit så kan det gå åt många timmat, jag vet inte orkar inte gräva i det.
Jag ser som kostnad för omlackering av motorhuv också kan gå på 100 000kr om man ska ha ett dyrt handsprajad målning av något.

Om firman som de frågade vill få affärer gjorde så kan de ej ha högre pris än vad kunder vill betala, hur det går ihop med denna dator. Ja, det kan vara felskrivet, det kan vara saker som vi ej vet om. Det kan ha varit SBS hos den som lämnade offerten.

Medlem

Hur många anställda är det som ska lägga tid på att genomföra och leverera bygget, från starten av planeringen tills kunden tar emot datorn?

Det är ju uppenbart inte ett "kasta ner prylarna i ett chassi på kortast möjliga tid och sparka ut genom dörren"-företag av den sort som folk normalt kommer i kontakt med när de köper färdigbyggda datorer.

Sen är det ju i slutänden en fråga om hur många andra som finns på marknaden, vad de erbjuder samt vad kunden är villig att betala. Jag får intrycket av att detta är ett fall av viral marknadsföring.

Medlem

Läste inte ordentligt men baserat på bilderna så om dom t ex designar, 3d printa och lackerar diverse extra bitar som ska monteras så visst. En vecka kan det säkert ta. Sen att det är överpris på en del grejer är en annan sak. Men tidmässigt om det är ett specialbygge och inte bara ihopsatt med massproducerade delar så springer tiden lätt iväg.

Skribent
Skrivet av SvingitGolf:

Hahaha. Galet. Vad är det som tagit 280 timmar?

Även om mycket dekaler och delar idag kan 3D-skrivas, så tar det fortfarande rätt många timmar med designen om det är helt skräddarsydda komponenter. Är det tillräckligt invecklade moduler kan det krävas resin-skrivare, och varken råmaterialet eller tidsåtgången för detta är på den sparsamma sidan. Utöver det kan saker och ting behöva itereras på, vilket lägger på minst dubbla tiden rakt av också.

Kollar man på vad riktigt skräddarsydda lösningar investerar i tid och material, exempelvis denna Cyberpunk-dator, då är inte 280 timmar orimligt i slutändan. Särskilt om det är flera personer som jobbar på projektet i fråga. Sedan vad man sätter för pris på arbetet, ja det kan såklart diskuteras och är i slutändan förhandlingsbart. En offert är just en offert, finns alltid diskussionsutrymme.

Medlem

Är inte artikelns rubrik felaktig?
114 000 är inte arbetskostnaden utan totalpriset för bygget, eller är det jag som feltolkar rubriken?

Medlem

Är man dum i huvudet ja, då får man fan skylla sig själv känner jag. xD

Medlem

A men har alla redan glömt en chassi som kostade skjortan och såg ut som en sko? Och den var inte ens unik. Här är det ännu värre. Det är ju ett konstverk. Och konstnären kan fråga den summan som hen tycker konstverket är värt. Ingen ifrågasätter väl vad en Picasso tavla är värt. Handgjord design grej är ett konstverk.

