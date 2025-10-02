Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Wifi i nyköpt hus

Wifi i nyköpt hus

Vi flyttar strax till första huset och jag är lite osäker på hur många accesspunkter jag bör satsa på att sätta in.

Mycket är rätt i huset, men av någon anledning skippade man helt att dra cat kabel när det totalrenoverades 2023-2025...
Så varje punkt, speciellt på bottenplan kommer vara svårt att lösa snyggt.

Hela kåken är på 170 kvadratmeter fördelat på 2 plan. Lättbetong i väggarna.
Utanför där det står matplats är ett trädeck och det är även på den sidan primärt vi har våra 900 kvadratmeter tomt. Givetvis är det trevligt om man hade haft teckning en bit ut.

Hur hade ni tänkt?
Har 1st ubiquiti 7 pro accesspunkt, och tanken är att bygga vidare i deras ekosystem.

jag hade nog bara väntat på inflytt, se hur det funkar med den du har och sen utöka efter behov istället för att i förväg försökta räkna ut hur många du behöver, för det kan ju vara så att det funkar utmärkt med enbart 1 Wifi 7-AP.

Givetvis hade jag tänkt testa när vi väl flyttar in, men hjärnan vill gärna börja planera och spekulera i hir jag skulle få fram kablar snyggt. (Arbetsskada från förr)

Med tanke på att den har problem att ge mig bra teckning i min lägenheten på 54 kvadratmeter har jag svårt att se att en kan räcka per våning... speciellt om man vill försöka få lite teckning ut på tomten med. Allt ska ju ha internet idag så gött om bara allt kan funka utan massa strul.

Men kanske alla störningar från grannar är primära problemet där vi bor nu?

