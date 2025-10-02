Wifi i nyköpt hus

Vi flyttar strax till första huset och jag är lite osäker på hur många accesspunkter jag bör satsa på att sätta in.

Mycket är rätt i huset, men av någon anledning skippade man helt att dra cat kabel när det totalrenoverades 2023-2025...

Så varje punkt, speciellt på bottenplan kommer vara svårt att lösa snyggt.

Hela kåken är på 170 kvadratmeter fördelat på 2 plan. Lättbetong i väggarna.

Utanför där det står matplats är ett trädeck och det är även på den sidan primärt vi har våra 900 kvadratmeter tomt. Givetvis är det trevligt om man hade haft teckning en bit ut.

Hur hade ni tänkt?

Har 1st ubiquiti 7 pro accesspunkt, och tanken är att bygga vidare i deras ekosystem.