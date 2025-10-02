Köpråd enklare gamingdator

Hej!

Gaminintresset är inte vad det varit men vill ändå ha en burk som klarar lite iaf, nu och några år framåt, utan att ruinera mig. Den nuvarande är 10 år och har svårt med det mesta, och har förmodligen inget intressant inuti längre.

Är det fortfarande lönt att köpa komponenter, eller bättre att satsa på en färdig?

Har byggt två st datorer innan iaf.

Har en ungefärlig budget om 15k, men krävs det lite mer är jag beredd på det med, ända upp till ca 20k.

Utöver denna budget, gärna tips på såväl mus för den som fortfarande rockar en numera trött MX518 och ett par vettiga lurar. Bekvämlighet, mikrofon samt batteritid (används hotswap fortfarande?) är viktigare än perfekt ljud i mina öron.

Spel jag spelar:

Satisfactory

Baldurs Gate 3

Dont Starve Together

Path Of Exile 2

Diverse enklare online co-op spel.