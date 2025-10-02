Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Ni som har Coaxial fiber via tele2 och spelar cs2

Ni som har Coaxial fiber via tele2 och spelar cs2

Om ni har full telemetry på hela tiden hur ser då eran network uplink downlink jitter ut?
Min uplink är som en berg och dalbana hela tiden, medans hemma hos päron, kompisar så är det inte alls så

Just uplink pendlar mellan 8-90+ms helatiden och ibland upp mot 200ms
Men det ligger nog ständigt på minst 8~ till 16ms

Går det här att komma ifrån? Eller är vi med låtsasfiber via coaxial fast med det här pisset?

Använder du tele2 routern? Jag bryggade den så fort vi fick hem skiten och kör med en asus router istället. Ligger bra på alla fronter just nu. 500/50 är max vi kan få och det funkar stabilt.

Kan kolla upp senare ikväll vad vi exakt ligger på för siffror.
**Jag blev oxå nyfiken nu.

