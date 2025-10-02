Ni som har Coaxial fiber via tele2 och spelar cs2

Om ni har full telemetry på hela tiden hur ser då eran network uplink downlink jitter ut?

Min uplink är som en berg och dalbana hela tiden, medans hemma hos päron, kompisar så är det inte alls så

Just uplink pendlar mellan 8-90+ms helatiden och ibland upp mot 200ms

Men det ligger nog ständigt på minst 8~ till 16ms

Går det här att komma ifrån? Eller är vi med låtsasfiber via coaxial fast med det här pisset?