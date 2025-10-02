Taggning av ljudfiler - problem

Hej

Har lite problem med taggning av ljudfiler, tex dyker Jimi Hendrix upp både under J och H likaså Norah Jones under N och J. Men det gäller inte alla artister, de allra flesta hamnar rätt. Har drygt 3000 album på hårddisk så jag har inte gått igenom så många utan väntar tills jag löst de två nämnda.

Det finns ju ett antal standarder för taggning och det ställer till problem. Men jag har på ett par JH album rensat taggarna totalt och lagt in dessa manuellt igen. Ingen skillnad. Så jag misstänker att det finns dold information någonstans som jag inte kommer åt.

Jag har testat några nya redigerare av taggar förutom Mp3Tag och dBpowerAMP, däribland Kid3 som Co-Pilot tipsade mig om. Jag lyckades förstås ställa till någon inställning och kan inte längre justera taggar i programmet. Programmet installeras inte utan öppnas direkt från exe-filen. Trots det verkar inställningar ligga kvar. Jag har via regedit rensat allt som det står Kid3 i och också via Everything rensat allt. 4 prefetch-filer fick jag tar bort via Utforskaren. Efter omstarter av datorn mellan varje steg och vid öppnande av Kid3 så läser den in de filer jag nyss tittade på och är likadant konfigurerad som jag lyckades ställa till det med! Hur i helsicke kan det ske? Vad finns det för gömmor i W11 som sitter på gammal information?

Så mitt problem är tudelat om än likartat, hur kan jag komma åt alla taggar och fixa till dem och var gömmer W11 data på program som inte ens installeras?

/ B