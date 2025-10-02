AM5 ITX moderkort, AIO, SSD, SFX PSU

Yo!

Gör ett försök här innan jag kryper till korset och köper helt nytt.

Söker följande:

1. AM5 ITX moderkort - helst inte ASrock, men i övrigt inte superpetig.

Pris efter modell, skick osv.

2. 240 AIO, gärna med så mycket RGB som möjligt, kompatibel med AM5 och där varken pumphuvudet eller radiator+fläktar är högre än 55 mm.

Pris efter modell, skick osv.

3. 2,5" Sata SSD runt 250 gb, men kan vara intressant med både större och mindre.

4. SFX PSU på ca 750W. Inte supernoga med effekten, men där runt iaf.

Svara i tråden eller skicka PM.

Tack och bock

